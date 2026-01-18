L’edicola tabaccheria dove è stato vinto un milione. Colpaccio messo a segno nello storico locale al quartiere Villaggio Giovi

Gioca un euro, vince un milione

Vincita milionaria alla tabaccheria edicola Donzelli di via Leonardo Da Vinci a Limbiate (quartiere Villaggio Giovi). Con una giocata singola di appena un euro, il fortunatissimo cliente ha centrato tutti i numeri estratti: 4, 21, 33, 39, 52, portandosi a casa il ricchissimo bottino in palio nell’estrazione del gioco “MillionDay”.

E’ mistero sul fortunato cliente

A distanza di qualche giorno l’identità del cliente diventato milionario non è ancora nota ma in città e soprattutto tra i frequentatori della tabaccheria edicola non si parla d’altro.

«Non sappiamo chi sia e credo che non lo sapremo mai – ha detto Alessandro Donzelli, titolare dell’attività fondata nel 1955 dal nonno e dove lavora insieme alla sorella Elena e al fratello Roberto – il mio sentore è che non sia una persona della zona ma di passaggio, i nostri clienti abituali li conosciamo tutti e sappiamo a cosa giocano».

Una vincita che cambia la vita

L’augurio è che il milione sia andato a una persona che ne ha realmente bisogno.

«E’ una cifra che cambia davvero la vita, speriamo non piova sul bagnato – ha considerato Donzelli – A breve ci arriverà una targa che attesta la vincita ma purtroppo non è previsto nessun riconoscimento in denaro per la ricevitoria dove è stata registrata la grossa vincita».

Trent’anni fa un’altra vincita da record

All’edicola tabaccheria aspettavano da molto tempo di fare il «botto».

«Siamo contenti e abbiamo pensato subito “era ora!” perché qui l’ultima grossa vincita risale a trent’anni fa, nei primi tempi del SuperEnalotto erano stati vinti qui tre miliardi di lire. Anche in quel caso non si era saputo chi fosse il fortunato».

Cosa ci faresti con un milione?

Un bella vincita che fa sicuramente sognare.

«Se dovessi vincerli io, visto che si tratta di una cifra importante, una parte la destinerei per aiutare chi ha bisogno» ha detto Elena Donzelli.

Anche tra i clienti abituali, tra una giocata e l’altra, non si può fare a meno di commentare la notizia del momento.

«Se dovessi vincere io un milione per prima cosa metterei a posto i figli e parenti – ha considerato Antonia – poi mi prenderei una bella casa al mare e farei anche un regalo ai tabaccai».

Pensa ai suoi cari anche Michela: