Lega Desio: "Siamo tornati al lavoro per la nostra città"

Dopo le vacanze estive, la sezione della Lega di Desio si è rimessa in pista: al rientro dalla pausa il punto sugli interventi e sull'attività amministrativa. Molti dei militanti, tra l'altro, hanno preso parte alle serate di festa provinciale di Brugherio, con il segretario e vicepremier Matteo Salvini e con il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana.

Lega Desio, "a settembre tante le attività in programma"

“Siamo tornati al lavoro per la nostra città, riprendendo vari dossier aperti sui tavoli dell’Amministrazione per dare a Desio ciò che le serve: da settembre prenderanno il via tante attività necessarie - fanno presente gli esponenti della sezione di Desio della Lega - Nell’ottica di un progetto più ampio, che ha già toccato la zona di via Parini e il quartiere di San Carlo, verranno riqualificati e ammodernati i parchetti di via Risorgimento (zona Boschetto) e di via Volta, mentre in via Trincea delle Frasche sarà realizzata la recinzione".

Lavori al cimitero e all'ex Tribunale

In più, "il cimitero vecchio sarà sede di importanti lavori di aggiornamento, con il rifacimento del campo 1 e la realizzazione di nuove sepolture, mentre nel nuovo sarà completato il 'Giardino delle rimembranze' per la dispersione delle ceneri. Al centro dell’attenzione della nostra squadra amministrativa ci sono le opere pubbliche". A questo proposito "sono già avviate le operazioni di manutenzione per l’immobile dell’ex Tribunale e di rigenerazione della tettoia Gavazzi, un bene storico che la Lega è decisa a preservare e avvalorare. Grazie a due appalti da 100mila euro l’uno saremo anche in grado di sistemare le asfaltature delle strade più accidentate, da via per Bovisio a via per Cesano, fino alla centrale via Diaz e di ridipingere la segnaletica orizzontale in molte aree".

"I ritardi dei cantieri di metrotranvia? Colpa di Città Metropolitana"

La sezione del Carroccio ricorda anche che "continua da parte dell’Amministrazione la battaglia per l’eliminazione delle rotaie del tram, un'operazione che rientra nell'intervento per la realizzazione di metrotranvia". I leghisti ci tengono a ricordare "che i ritardi dei cantieri e l’ingombro dei lavori sull’asse di via Milano sono causati dall’inoperosità e dall’inefficienza di Città Metropolitana e dunque del Pd. La Lega riprende in mano i temi di prima necessità per Desio e i desiani e sarà pronta a mantenere le sue promesse".