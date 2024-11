La Lega in piazza: "Stop alla violenza sulle donne"

La Lega di Seregno in piazza per sensibilizzare e dialogare con i cittadini sul tema della violenza contro le donne.

Stop alla violenza sulle donne

Oggi, sabato 23 novembre, la sezione locale della Lega ha organizzato un gazebo informativo in centro città per sensibilizzare i cittadini sul tema della violenza contro le donne e delle discriminazioni di genere, con un chiaro messaggio: "Non sei sola". I promotori hanno sottolineato l'importanza di non girarsi dall’altra parte e di supportare chi subisce violenza, promuovendo l’utilizzo del numero antiviolenza 1522, attivo 24 ore su 24.

"Una battaglia di civiltà" per le donne

"Questa mattina siamo scesi in piazza per incontrare i cittadini e ribadire che non ci deve più essere posto per atti di violenza nella nostra società. È una battaglia di civiltà che ci chiama tutti a responsabilità: prevenire, aiutare e sensibilizzare", ha dichiarato Edoardo Trezzi, segretario locale del Carroccio.

Una rete di supporto sociale e istituzionale

I militanti della Lega hanno distribuito materiale informativo e dialogato con i passanti, evidenziando la necessità di creare una rete di supporto sociale e istituzionale per le vittime. E' stato anche sottolineato che la violenza di genere non è un problema privato, ma una questione che coinvolge l’intera comunità.

