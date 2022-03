Lego, una passione che non ha età. Che successo la mostra in Villa, oltre 3.300 visitatori!

Risultato clamoroso

In tantissimi da tutta la Lombardia e addirittura dal Piemonte per ammirare l'esposizione dedicata ai mitici mattoncini danesi.

Lego, una passione che non ha età. A testimoniarlo il clamoroso successo della mostra "Mattoncini in Villa Sartirana" organizzata nello scorso fine settimana a Giussano da Pro Loco e Giussano incentro con la partecipazione degli espositori dell'associazione ItLug.

Lego, che successo la mostra in Villa: oltre 3.300 visitatori

Un successo testimoniato dai numeri: domenica sera, alla chiusura dei saloni espositivi, i visitatori della mostra sono stati oltre 3.300: per la precisione, 3.335, arrivati da Giussano, da tutta la Brianza (monzese, lecchese, comasca), da Milano, Como, Varese, Bergamo, Lodi, Biella e addirittura Torino.

Adulti, giovani, famiglie con bambini che hanno mostrato il loro gradimento ed entusiasmo davanti a tutti gli stand dei 20 espositori, con una menzione particolare per i gli stand con creazioni personali in mattoncini, l'ammiratissima e superfotografata Villa Reale (60mila mattoncini e quattro anni di lavoro) e il gigantesco set cittadino con il transito in contemporanea e sincronizzato di più trenini Lego.

In coda per i mitici mattoncini danesi

Già da sabato mattina attorno alla Villa erano arrivati i primi "curiosi" mentre ancora gli espositori stavano ultimando i loro stand curando i minimi particolari e dettagli.

Un'entusiasmante curiosità che si è poi concretizzata ancor di più nel pomeriggio: già mezz'ora prima dell'orario di apertura della mostra c'era gente pronta ad ammirare l'esposizione.

Tanto che, sia sabato che domenica si sono formate lunghe code all'ingresso e un buon tratto di via Carroccio, lateralmente alla Villa.

Lego che magia, l'entusiasmo e il plauso dei visitatori

Un gradimento che ha trovato ulteriore riscontro non solo nel compiacimento dei visitatori all'uscita, ma anche nella testimonianza scritta che in tantissimi, non solo bambini, ma anche adulti, hanno voluto lasciare nelle pagine del "quadernone ricordo" della mostra.

I complimenti dell'Amministrazione comunale.

Un plauso convinto agli organizzatori e agli espositori è arrivato anche dal sindaco Marco Citterio e dall'assessore alla Cultura Sara Citterio che domenica mattina hanno visitato la mostra intrattenendosi a lungo nelle sale espositive. Entusiasta anche il presidente di BrianzAcque Enrico Boerci che ha visitato la rassegna. Con lui anche il vicepresidente Gilberto Celletti.

La soddisfazione degli organizzatori

Soddisfatti evidentemente gli organizzatori: "Ci abbiamo creduto molto, ma il successo per questo fine settimana è andato oltre ogni più rosea previsione. Grazie al Comune, grazie a ItLug e a chi ci ha sostenuto", hanno commentato Sabrina Costanzo e Sisto Polito.

E Marco Montrasio, referente territoriale di ItLug ha aggiunto: "Una delle nostre mostre più belle, un successo stratosferico in una cornice suggestiva. Grazie a tutti".