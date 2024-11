Il grande giorno è arrivato. Un giorno di emozioni incredibili che ha visto nella giornata di ieri, venerdì 1 novembre, Stefano Semprini di Cavenago sfilare portando il tricolore italiano per le strade di Central Park, in occasione della parata di apertura della Maratona di New York, che si correrà poi domani, domenica 3 novembre.

L'emozione di Stefano, portabandiera italiano alla Maratona di New York

Un vero e proprio onore per il 42enne Semprini, volontario nei Vigili del Fuoco di Vimercate, che ha raccontato così tutte le sue emozioni:

«È stata un’esperienza bellissima che ho avuto la fortuna di condividere insieme ad altri cittadini italiani, arrivati in parte come me apposta dall’Italia ed altri invece che risiedono qui a New York perchè si sono trasferiti per lavoro».

Il racconto dell'evento e la diretta tv

Attorno alle 16 il gruppo di cittadini del belpaese si è ritrovato proprio a Central Park e circa una mezz’ora più tardi è partita questa parata.