L'energia rinnovabile diventa arte: a Seregno il nuovo murale di Pepe Gaka sulla facciata della scuola Mercalli. La sfida per l'artista è stata quella di creare dei soggetti "non legati a quello che noi subito colleghiamo alle energie rinnovabili, quindi per esempio nel caso dell'eolico, delle pale eoliche; ma raffigurare ogni energia rinnovabile a partire dal loro elemento naturale. Quindi vento, sole, acqua e vapore sotterraneo. E nel raffigurare le quattro energie, pur rimanendo al tempo stesso nel descrittivo, senza andare nell'astratto, ha puntato sulla fantasia.

Il murale di Pepe Gaka sulla facciata della scuola Mercalli

Lunedì 17 aprile Pepe Gaka, muralista e artista professionista con esperienze internazionali, ha avviato la realizzazione di un nuovo murale sulla facciata sud della scuola Mercalli di via Gramsci. Realizzata sui 12 pannelli già esistenti, il dipinto ha come tema "l'energia rinnovabile". La realizzazione dell’opera, commissionata dall’Amministrazione comunale, richiederà all’incirca tre settimane. Parallelamente, l’artista condurrà laboratori di arte partecipata con i ragazzi che, in alcuni spazi individuati all'interno della scuola, realizzeranno un loro progetto di street art sempre a tema energia sostenibile.

"Ogni muro è come una tela"

Giuseppe Percivati, conosciuto col nome di Pepe Gaka ha realizzato opere in Pakistan, Giappone, Australia, Nuova Zelanda, UK, Italia, Canada e Stati Uniti. Artista di strada a tempo pieno dal 2012, dopo essersi dedicato per molti anni all'arte Madonnara, si è poi concentrato sui murales, e sull'idea che ogni muro sia una tela diversa, e che per ogni muro ci sia un solo stile che vada perfettamente bene, in base al luogo, la storia, lo scenario e le persone che abitano quel luogo. La sua ricerca è quindi di trovare ogni volta lo stile ed il soggetto ideali per quel luogo. Il suo murale del 2018, “Seashore Cathedral”, in Virginia Beach (Usa) è stato riconosciuto nel 2019 dall'Americans for the Arts Public Art Network (Pan) come uno delle cinquanta opere pubbliche di maggior impatto negli Stati Uniti. Tra il 2019 ed il 2020 a Karachi, ha creato il più alto murales dell'Asia (e probabilmente del mondo) con i suoi 92 metri di altezza.

Protagoniste le energie rinnovabili

Per quanto riguarda quest'opera in corso di realizzazione a Seregno, come ha spiegato Pepe Gaka: