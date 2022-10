Nel corso della festa di Lentate di domenica scorsa sono stati celebrati i giovani talenti cittadini. Una gremita sala Mauri, alle 15, ha infatti accolto i promettenti ragazzi premiati dall’Amministrazione comunale.

Lentate celebra i suoi giovani talenti

Un modo per celebrare il futuro di Lentate, con il sindaco Laura Ferrari che ha consegnato ai premiati una speciale targa insieme agli assessori Marco Boffi e Matteo Turconi Sormani. «Segno di apprezzamento per i risultati che avete raggiunto - ha sottolineato il primo cittadino - Segno di vicinanza da parte dell’Amministrazione, ma anche segnale che vi invita a continuare su questa strada. Dando il massimo, impegnandovi e inseguendo i vostri sogni».

Le targhe conferite

Tre sono state le targhe conferite. Una a Caterina Santambrogio, 13enne in forza al Nuoto Club Seregno considerata l’erede della «divina» Federica Pellegrini; premiata per meriti sportivi anche la super-ginnasta 19enne Alessandra Scarabottolo della categoria senior della Asd Gea Lentate. La terza targa invece è stata conferita al nutrito gruppo di giovani (28 musicanti dai 12 anni in su) del Corpo musicale Giuseppe Verdi di Camnago, che compongono un’ossatura fondamentale della banda.

Tante soddisfazioni e anche tanti sacrifici

Le due giovani promesse dello sport hanno sottolineato i tanti sacrifici e le ore trascorse ad allenarsi in piscina e in palestra. Sacrifici che però hanno permesso loro di tagliare traguardi importantissimi a livello nazionale e anche internazionale. «L’obiettivo è quello di migliorarsi sempre più», hanno sottolineato. Sacrifici che però hanno fatto anche i ragazzi della banda, uniti come una vera e propria famiglia.

La premiazione del concorso fotografico

Nel corso dell’evento è stata premiata anche la vincitrice del concorso fotografico «Obiettivo Lentate», un’iniziativa che rappresentasse al meglio il territorio, rivolto alle persone residenti e non residenti di età inferiore ai 30 anni. A premiare, insieme al sindaco, anche la consigliera delegata alle Politiche giovanili Carlotta Galimberti, ideatrice del contest. «Abbiamo voluto promuovere un concorso fotografico dedicato ai giovani per cercare di coinvolgerli - hanno spiegato gli amministratori - L’obiettivo è cercare di promuovere altre iniziative che possano attirare l’attenzione dei ragazzi e garantire la loro partecipazione». A vincere è stata la 19enne Giulia Trabucchi, appassionata e studiosa di fotografia: «Nel mio scatto ho cercato di cogliere l’attimo. Il bello della fotografia è che un’immagine si presta a tantissime interpretazioni e molteplici significati».