Lentate festeggia una vincita al 10eLotto

Festa a Lentate per una vincita al 10eLotto.

La fortuna bacia ancora una volta la Brianza

Come riporta Agipronews, nell'ultimo concorso un fortunato giocatore si è portato a casa 15mila euro con un 4 Oro. E non è stata la sola vincita in Lombardia: a Pessano con Bornago, in provincia di Milano, sono stati vinti 25mila euro con un 6 Oro mentre a Uboldo, in provincia di Varese, è stato indovinato un 6 Doppio Oro da 10mila euro.

Vincite per oltre 97mila euro al Lotto

Anche il Lotto premia la Lombardia con vincite per oltre 97mila euro: la vincita più alta, da 70.500, è stata centrata a Milano. Due le vincite anche tra Varese e provincia, la prima da 13.750 euro, arrivata sulla ruota di Milano e la seconda, da 13.125 euro, realizzata a Olgiate Olona. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 78 milioni da inizio anno.