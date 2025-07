L'Equipe 2000 è campione regionale: i complimenti del sindaco

Orgoglio cesanese

Bocca a calciatori e dirigenti: "Complimenti per il traguardo sportivo che avete raggiunto e per il valore educativo del vostro impegno al Villaggio Snia"

Dopo il successo della stagione appena conclusa, l’Equipe 2000 del Villaggio Snia ha incontrato ieri, martedì, in Comune, il sindaco di Cesano Maderno Gianpiero Bocca e le assessore Rosanna Arnaboldi (Sport) e Cinzia Battaglia (Politiche giovanili).

Equipe 2000 è campione regionale: i complimenti del sindaco Bocca

Presenti all’incontro, nella Sala Giunta di Palazzo Arese Jacini, il presidente della società calcistica, Fulvio Fretto, gli allenatori Paolo Firrone e Davide Bevacqua, e una delegazione della squadra vincitrice del campionato e diventata campione della Lombardia, dopo due stagioni che hanno visto il passaggio prima in Open A e poi in Eccellenza. Per l’occasione la società ha portato in dono una scultura rappresentante un calciatore.

L'impegno dell'Equipe 2000 per il Villaggio Snia

“Ci tenevo ad incontrarvi – ha detto il sindaco Gianpiero Bocca – per complimentarmi con voi anzitutto per il traguardo sportivo che avete raggiunto, ma anche per il valore educativo del vostro impegno al Villaggio Snia, dove è importante offrire ai più giovani modelli positivi da seguire e l’opportunità di fare sport in un contesto aperto, capace di accogliere e ascoltare. Il Comune è al vostro fianco in questo impegno. Ringrazio il presidente Fretto e tutti voi per il vostro lavoro e per il contributo che offrite alla nostra città”.

Dopo due stagioni coronate dalla promozione da Open B a Open A e da Open A in Eccellenza, quest’anno la squadra del Villaggio Snia ha raggiunto uno storico traguardo, terminando il percorso della Open e guardando a un futuro fatto di giovani.

"In 58 anni di storia l’Equipe 2000 non era mai stata così vincente"

"In 58 anni di storia l’Equipe 2000 non era mai stata così vincente - spiegava il presidente Fulvio Fretto a fine giugno al Giornale di Seregno - A febbraio la squadra era stata chiamata a rapporto dalla società. Eravamo arrivati quasi al ritiro dalla competizione, con i troppi problemi legati alla gestione degli spazi in oratorio e troppe difficoltà nel gestire le tifoserie. Ma la fiducia incondizionata, la passione e l’amore per i ragazzi, insieme all’amicizia e alla fiducia del direttivo, hanno permesso alla squadra di proseguire. A quel punto è iniziata la marcia verso il traguardo che ci ha portato alla finalissima, vinta grazie al rigore segnato da Giacomo Accordino".

A comporre la rosa dei campioni regionali sono: i portieri Riccardo Caruso, Alberto Armanni e Lorenzo De Carlo; i difensori Lorenzo Caimi, Michele Tripaldi, Federico Paleardi, Micheal D’Amico, Christian Zanchi, Simone Biassoni, Max D’Urso, Samuele Fatone; i centrocampisti Giacomo Accordino, Antonio Delfino, Simone Magrì (capitano), Tony Fasone, Alberto Marelli, Tommaso Marelli, Nicolas Disca, Lorenzo Marra, Delfino Alexandro, Alessandro Zanchi, Christian Marcucci, Stefano Cavallin, Leonardo Catapano​​​​​, Davide Cattaneo, Andrea Orsino; gli attaccanti Fabrizio Busnelli, Riccardo Casati, Daniele De Valerio, Mattia Seck, Stefano Louter, Samuele Sardella, Samuel Oderinde e Andrea Toppi.

Con la vittoria del campionato, l’Equipe 2000 termina il progetto della squadra Open e guarda a un futuro incentrato sul settore giovanile: