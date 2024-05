Più di 28mila euro lasciati alla parrocchia di Santo Stefano. E potrebbero arrivarne altri ancora. Questo il generoso lascito a Vimercate di don Giuseppe Ponzini, storico parroco, scomparso nel gennaio del 2023 a 90 anni.

L’eredità dell’ex parroco. Don Giuseppe Ponzini lascia 30mila euro... e non è finita

A rendere nota la donazione è stata la stessa parrocchia in occasione della pubblicazione, sull’informatore «Parola Amica» di maggio, del rendiconto di bilancio 2023 con il dettaglio delle entrate e delle uscite. E nella prima voce rientra la quota che il sacerdote aveva deciso di devolvere alla sua parrocchia attraverso il testamento. I 28.336 euro riguardano in realtà un primo versamento perché un’ulteriore somma arriverà a seguito del riconoscimento delle quote spettanti agli eredi.

Scorrendo le cifre complessive del bilancio, emerge una sostanziale parità, poco oltre i 900mila euro, tra entrate ed uscite.

Tra le entrate spiccano i trasferimenti dal Comune per 65mila euro; gli incassi per attività pastorali, catechistiche ed educative dell’oratorio, il Centro giovanile Cristo Re, pari a poco meno di 300mila euro. Per la stessa voce in uscita sono stati spesi 237mila euro.

Altri 300mila euro sono entrati nelle casse di «Santo Stefano» grazie alla vendita dell’immobile parrocchiale di via De Castiglia 6. Soldi che, sul fronte delle uscite, sono stati utilizzati per finanziare il restauro dello storico oratorio di Santa Marta per il quale sono stati spesi nel complesso più di 560mila euro. Per colmare la differenza tra i 300mila in entrata e i 560mila in uscita la parrocchia ha chiesto un fido bancario di 300mila euro, utilizzato al 31/12 per 273mila euro; un debito che nell’anno in corso verrà trasformato in un finanziamento a 20 anni.