L'esempio di Mario e Luigia: si amano da settantasei anni

Era il 1946 quando Mario varcò l’ingresso della pasticceria del papà di Luigia Palmira. «Trovai tutto così dolce che mi innamorai della figlia...», assicura lui. Tanto da sposarla e crescere con lei due figli: Fabio e Paride. E' una storia bellissima quella che arriva da Briosco.

Settantuno anni di matrimonio

Sabato questa splendida coppia ha raggiunto l’importante traguardo dei settantuno anni di matrimonio: festa grande alla casa di riposo «Rita e Luigi Gelosa» di via Polo a Briosco per Mario Stucchi, classe 1924, e Luigia Palmira Sala, di un anno più giovane (97 primavere sulle spalle). Sono ospiti della rsa brioschese dallo scorso mese di gennaio: un’esigenza avvertita precipuamente dalla moglie, condivisa anche dal marito che non ha pensato nemmeno un attimo di starle lontano.

Il loro segreto di longevità è semplice quanto, soprattutto nella frenesia dei tempi moderni, difficile da seguire.

«Abbiamo avuto una vita piena di soddisfazioni, che rifaremmo daccapo. Adesso è tempo di apprezzare il silenzio e il lento trascorrere del tempo che comunque andrebbe sempre vissuto e goduto con calma. La felicità - assicurano - sta nella semplicità».

Il vostro segreto?

Come si arriva alla vostra età ancora innamorati?

«Prima di tutto è importante essere in salute, poi ci vuole un pizzico di pazienza, tanto rispetto e fortuna», garantiscono Mario e Luigia. E se lo dice una coppia di ferro come la loro, c’è veramente da crederci.