Lesmo nuoterà ai Mondiali di Berlino con la sua portacolori Anita Greco che agli Special Olympics 2023 rappresenterà l’Italia nella categoria open water. E oggi pomeriggio, sabato 3 giugno, la comunità si è ritrovata per abbracciare simbolicamente Anita, ormai prossima alla partenza per le gare.

Lesmo abbraccia Anita, in partenza per i Mondiali Special Olympics

Tanti i cittadini presenti al momento di festa organizzato in Municipio: tra loro, tutti gli atleti della "Corona Ferrea", la società di Monza con la quale Anita si allena e gareggia. La ragazza, nata con la sindrome di Down, aveva solo due anni quando ha iniziato ad allenarsi con il Tecnico Nazionale di Special Olympics, Lucia Zulberti. Quest’anno, a 12 anni dal suo primo oro nei 25 metri dorso, Anita si prepara ad affrontare una competizione a livello mondiale, le Special Olympics di Berlino, che la vedranno lontana da casa per circa due settimane, durante le quali la sedicenne dovrà affrontare le acque lacustri della Germania.

Le gare di Anita

La tenace Anita gareggia infatti in open water, ossia nelle acque aperte, una tipologia di nuoto che si esegue al di fuori delle tradizionali corsie delle piscine sportive. Anita dovrà nuotare a stile libero per circa 1500 metri per riuscire a raggiungere il traguardo e concludere la gara, e il tutto sarà reso possibile dalle misure di sicurezza che assicurano la salute degli atleti durante l’intera competizione. Nonostante l'emozione per la partenza, Anita è già carica:

"Ho già vinto due ori, sono prontissima"

La storia di Anita

A pochi mesi dalla sua nascita, nel 2003, la mamma di Anita aveva iniziato ad avvicinarsi allo sport nel contesto delle terapie riabilitative per i ragazzi affetti dalla sindrome di Down.

"I ragazzi in questa particolare condizione sono spinti a praticare sport, in quanto il movimento aiuta la mobilità degli arti e dei muscoli - ha spiegato la mamma Elena Perego - In altri contesti sportivi la parola inclusione è solo una parola. Al Corona Ferrea invece i ragazzi sono protagonisti, è un'associazione sportiva studiata su di loro, per chiunque abbia disabilità cognitiva, problemi relazionali o altre disabilità. Lo sport aiuta l’autostima e regala la consapevolezza a questi ragazzi che le cose si possono fare".

"Lesmo è orgogliosa di te"

A dare il benvenuto in Municipio è stato il sindaco Francesco Montorio, che non solo ha voluto salutare Anita, ma ci ha tenuto a ringraziarla personalmente per il suo straordinario impegno: