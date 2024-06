Lesmo: addio a Renato Spinelli, uno dei padri della politica locale

Proprio nei giorni in cui si sta definendo il nuovo assetto amministrativo di Lesmo, la politica locale piange uno dei suoi padri. Si è spento nei giorni scorsi Renato Spinelli, 85 anni, storico segretario della Democrazia Cristiana a cavallo tra gli anni ‘70 e ‘80. Ma non solo, perché Spinelli è sempre stato considerato un importante punto di riferimento per l’ambiente politico dei cattolici e dei moderati, anche in tempi recenti.

Addio a Renato Spinelli, uno dei padri della politica locale

Nato a La Cà, si era trasferito a Lesmo dopo il matrimonio con la moglie Graziella Tremolada. Uomo dalle mille risorse, è stato capo officina prima alla "Peg" di Arcore, poi alla "Filtomatic" di Correzzana fino al pensionamento. Accanto all’attività lavorativa Spinelli si è dedicato con grande passione al volontariato. Impossibile, per ogni lesmese che si rispetti, non ricordarlo a capo della sezione Pattinaggio della mitica e ormai defunta "Apol", la polisportiva che aveva sede in oratorio e che seguiva diverse discipline sportive.

Segretario della Democrazia Cristiana

Un impegno a favore della comunità e dei giovani in particolar modo, cui si aggiungeva anche l’attività politica. Fervente cattolico, si è sempre distinto per la dedizione tra le fila della Democrazia Cristiana, tra le cui fila ha ricoperto il ruolo di segretario cittadino. Restano nella memoria storica collettiva le immagini del corteo commemorativo organizzato subito dopo l’assassinio di Aldo Moro, all’epoca Primo Ministro in carica con la DC. Con il termine del proprio servizio all’interno del partito il suo impegno per la politica non venne mai meno. Per molti anni, fino a quando le condizioni di salute glielo hanno permesso, è infatti rimasto un punto di riferimento per il mondo dei centristi, che in lui hanno sempre avuto un importante rappresentante all’interno del tessuto cittadino.

Oggi i funerali

E poi ancora un grande contributo all’edilizia popolare con la creazione della cooperativa "Primavera" (sempre di stampo cattolico), grazie alla quale fu possibile trovare casa a tante persone sia a Peregallo, in via Modigliani, che in via Ungaretti, tra Lesmo e Gerno.

"Papà si è sempre speso con generosità per il proprio paese e la propria comunità - le parole dei figli Luca e Stefano - Giusto o sbagliato non sta a noi dirlo, ma in tutto ciò che ha fatto ha sempre profuso passione e impegno incondizionato, senza mai chiedere nulla in cambio. Ed è questo che oggi ci lascia: la consapevolezza dell’importanza di dedicarsi a ciò in cui si crede".

I funerali di Renato Spinelli saranno celebrati oggi, lunedì pomeriggio, nella chiesa parrocchiale di Lesmo.