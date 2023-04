Le famiglie di Lesmo possono tirare un sospiro di sollievo: dopo anni di incertezze legate al futuro delle strutture ex "Parco Robinson", il Comune ha ufficialmente affidato la gestione del Centro estivo e del bar sito all'interno del Parco comunale di via Ratti.

Lesmo: affidata ufficialmente la gestione dell'ex "Parco Robinson"

Si è conclusa in questi giorni la procedura di affidamento per la gestione del servizio del centro estivo, con annesso bar per famiglie, presso il Parco Comunale di via Ratti. La gestione è stata affidata alla società cooperativa sociale “L’Airone” per un periodo di due anni, con possibilità di rinnovo per un ulteriore annualità. Il progetto presentato si è distinto per la progettualità educativa.

Le proposte per l'estate

Il centro estivo accoglierà bambini e bambine nella fascia d’età tra i 6 e i 13 anni e l’Amministrazione comunale comparteciperà al pagamento delle quote di iscrizione con un contributo di 30 euro a settimana per ogni minore iscritto residente. Presto saranno comunicate tutte le informazioni in merito alle tariffe e alle modalità di presentazione delle richieste di iscrizione. A breve vi saranno aggiornamenti anche in merito all’organizzazione dei centri estivi per la fascia di età 3-5 anni.

Fine di un'epoca

Dopo oltre venticinque anni di storia, il parco comunale di via Ratti si appresta dunque a voltare pagina e inaugurare un nuovo capitolo.

Era infatti dal 1996 che la gestione della struttura era affidata alla "Domino Network", con cui lo scorso anno la precedente Amministrazione aveva di fatto chiuso i rapporti al termine della convenzione. Nel 2022 il Centro era stato poi concesso in gestione in extremis a un'altra società per "tamponare" il rischio di un'estate senza proposte per i ragazzi; ora, invece, l'affidamento pluriennale a "L'Airone" che apre nuovi scenari per la popolazione giovanile e le famiglie.