Lesmo: al via la progettazione per rifare il look al "Pala Donna Rosa"

L’Amministrazione comunale di Lesmo mette mano alla palestra. Finalmente. E’ una decisione per certi versi storica quella assunta dall’Esecutivo del sindaco Sara Dossola, intenzionata ad affidare la progettazione di un importante restyling al "Pala Donna Rosa".

Al via la progettazione per rifare il look al "Pala Donna Rosa" di Lesmo

Un intervento atteso da diversi anni e ormai divenuto improrogabile dato che l’impianto sportivo a oggi non risponde più a una serie di normative utili a garantire la piena fruibilità, da un punto di vista agonistico, da parte delle società sportive. Questione di misure, per farla breve: il campo, infatti, non è più omologabile da parte della Federazione Italiana Pallacanestro, che per la prossima stagione concederà un’ulteriore proroga per poter disputare le partite casalinghe tra le mura del palazzetto di via Donna Rosa. Ma dal prossimo anno le cose cambieranno. Ecco perché la Giunta intende avviare quanto prima l’iter per arrivare alla riqualificazione della palestra. Del resto parliamo di un impianto "fermo" da oltre due decenni, che per via della propria posizione (incastonata tra la scuola e il Municipio) non ha potuto essere ammodernato a dovere.

La visione dell'Amministrazione

Ora, però, il momento della svolta pare essere finalmente arrivato. A darne comunicazione in Consiglio comunale è stato direttamente l’assessore al Bilancio, Massimiliano Mazzali, che peraltro gioca da titolare su entrambi i campi visto che nel proprio curriculum vanta anche una lunga carriera nel mondo della palla a spicchi:

"Abbiamo stanziato 170mila euro per avviare una progettazione propedeutica a un piano di ristrutturazione che permetta di ottenere l’omologazione dell’impianto - ha sottolineato l’assessore alla partita - Tra le ipotesi valutate c’era anche quella di realizzare un Palazzetto nuovo, ma l’impatto economico sarebbe stato insostenibile rispetto a quelle che oggi sono le esigenze del paese. Dunque la decisione è quella di intervenire sulla struttura già esistente. A tale scopo abbiamo avuto modo di incontrare diversi tecnici, compresi quelli della Fip, per capire se sul plesso esistente ci sarebbe stata la possibilità di ottenere tutte le autorizzazioni necessarie dopo i dovuti interventi: la risposta è stata positiva, motivo per cui abbiamo deciso di procedere con l’affidamento di una progettazione ad hoc. Progettazione che permetterà di accedere anche a una serie di bandi della Regione e del Coni con l’obiettivo di ottenere finanziamenti utili a sostenere le spese per l’operazione".

Un Palazzetto "nuovo" per il paese

Sul piatto, dicevamo, 170mila euro. Motivo per cui è facile ipotizzare che alla fine dei conti l’intervento vero e proprio ammonterà a una cifra compresa tra 1.5 e 2 milioni di euro. L’unica certezza, al momento, è che per garantire le misure del campo imposte dalla Federazione (28x15 contro le 26x14 della palestra di oggi) sarà necessario "sventrare" completamente l’interno della struttura provando a non intervenire sui muri perimetrali se non in minima parte. L’obiettivo ultimo sarà dunque quello di dotare Lesmo di un Palazzetto dello sport finalmente degno di questo nome, in grado di ospitare sia le partite della pallacanestro, che della pallavolo.

Costi e tempistiche

Capitolo tempistiche. Come detto l’urgenza c’è, anche perché si parla di ammodernare l’immobile, utilizzato anche dalla scuola media, da almeno dieci anni, da quando cioè l’As Lesmo fu costretta a traslocare a Bernareggio per giocare le proprie partite dopo la promozione in Serie C del 2015. Difficile fare previsioni in casi come questi, ma nella migliore delle ipotesi il "Pala Donna Rosa" potrebbe essere finalmente ribattezzato con tutti i crismi entro il settembre del 2026.

Anche a Peregallo la palestra finisce sotto i ferri

Anche la palestra di Peregallo finisce sotto i ferri. Inizieranno a breve i lavori di sistemazione dell’impianto sportivo della frazione che attualmente ospita la società "Dream Volley" di pallavolo. Nel dettaglio sono ormai prossimi i lavori per la sostituzione del fondo e della pavimentazione, ma anche delle gradinate. Altri interventi riguardano anche le pareti della struttura e, non da ultimo, l’installazione di una nuova centrale termica. A livello di costi erano già stati stanziati (da parte della commissaria straordinaria, a testimonianza dell’urgenza dell’intervento) circa 130mila euro per i lavori inerenti l’adeguamento normativo. Ad essi, oggi, se ne sommano altri 50mila per la sostituzione della centrale termica.