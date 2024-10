Lesmo: arriva un nuovo defibrillatore grazie alla Farmacia Ambrosiana

Natale è ancora lontano, ma per il Comune di Lesmo è già tempo di regali. Nella serata di ieri, martedì 8 ottobre, la Farmacia Ambrosiana di via Marconi ha donato all'Amministrazione comunale un defibrillatore semiautomatico da esterno.

Lo strumento salvavita verrà posizionato nell'apposita teca che si trova accanto al cancellone del Municipio, al civico 15 di via Vittorio Veneto, a pochi metri dall'ingresso della scuola elementare:

"Questa è una serata importantissima per l'intera comunità, perché dà risalto a qualcosa in cui crediamo molto, ovvero il valore del dono e el mettersi a disposizione della cittadinanza - le parole del sindaco Sara Dossola e dell'assessore Anna Abate - Purtroppo qualche settimana fa abbiamo subito il furto del defibrillatore che si trovava in piazza Roma, oggi invece ne riceviamo uno nuovo da parte della Farmacia Ambrosiana della dottoressa Alessia Redaelli, segno di una grande generosità e sensibilità. A lei va la nostra sentita gratitudine"