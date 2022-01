Lesmo, caso scuola media: Correzzana e Camparada sollecitano interventi urgenti

Campanella d'allarme

Il bilancio della scuola è in ritardo e alcuni lavori sono ormai saltati: ora si punta tutto sui fondi del Pnrr

Tre Comuni, una scuola media che ormai ha fatto il suo tempo e l’opportunità di ottenere i fondi necessari a realizzare un istituto all’avanguardia. Ma servono due ingredienti fondamentali: volontà e rapidità.

Lesmo, caso scuola media: i Comuni sollecitano interventi urgenti

Se non è una corsa contro il tempo poco ci manca, perché la prima campanella (d’allarme) è già stata fatta suonare dall’Amministrazione di Correzzana, seriamente preoccupata per una serie di ritardi che rischiano di far saltare il banco. Ritardi che sono di fatto da imputare al Comune di Lesmo, che in qualità di capofila avrebbe dovuto presentare una serie di bilanci relativi alla scuola media che a oggi ancora mancano.

L'obiettivo è il Pnrr

Ed è proprio il tempo a farla ora da padrone. All’orizzonte, infatti, ci sono i cospicui fondi in arrivo dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (Pnrr) e questa è un’opportunità che i Comuni non possono certo lasciarsi sfuggire. L’intenzione, a questo punto, non è più quella di intervenire con soluzioni parziali per tamponare le singole falle bensì presentare un progetto di più ampio respiro capace di regalare al territorio una scuola completamente rinnovata in ogni aspetto.

