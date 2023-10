Tutti in campo, come ai vecchi tempi. Ieri sera, venerdì 21 ottobre, gli amici del calcetto di Lesmo sono tornati ad allacciarsi gli scarpini per ricordare il grande amico Joe Palmiotti, scomparso nel 2021.

Lesmo: di nuovo in campo per ricordare il grande amico Joe

Una bella iniziativa per omaggiare la memoria dello storico volontario dell’oratorio e della parrocchia, nonché colonna portante delle tradizionali sfide calcistiche del venerdì sera sul campo del San Giuseppe, scomparso nell’estate del 2021 all'età di 64 anni. Un'emozionante rimpatriata nel segno del pallone e dell’amicizia a cui hanno preso parte anche la moglie e i figli di Joe.

Joe, indimenticato volontario

Un uomo grande, ma soprattutto un grande uomo che ha saputo mettere tutto se stesso al servizio della propria comunità. Nato a Milano, Joe si trasferì in giovane età a Camparada, dove nel corso degli anni ‘80 diede vita insieme ad altri giovani alle primissime iniziative culinarie che poi avrebbero dato vita alla più celebre Sagra del Masciocco. Nel 1995 lo spostamento nella vicina Lesmo, dove divenne ben presto uno dei volontari più attivi del tessuto sociale e parrocchiale. In particolare all’interno del gruppo missionario, così come nella compagnia teatrale "Instabile", nella squadra del presepe vivente, della Fiaccolata e soprattutto tra i cuochi della Festa dell’oratorio. Senza dimenticare infine la sua presenza fissa sul campo da calcio.