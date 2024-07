Una pagina della storia di Lesmo che si chiude per sempre. Si è spenta nella giornata di domenica Enrica Perego, 91 anni, storica prestinaia di via Morganti che insieme ai fratelli ha gestito il negozio per una vita intera.

Lesmo dice addio alla storica prestinaia di via Morganti

Nata a Bernareggio, aveva iniziato a lavorare proprio qui, nella bottega di famiglia. Poi, nel 1949, il trasferimento a Lesmo, dove papà Paolo e mamma Ida avevano rilevato l’antico forno che all’epoca si trovava proprio nel centro storico. Negli anni la panetteria è diventata un vero e proprio punto di riferimento per i lesmesi, non solo per i prodotti, ma anche per la bontà e la cortesia dei proprietari. La specialità della casa era infatti il sorriso con cui chiunque entrava in negozio veniva accolto, insieme a quell’avvolgente e tradizionale profumo di pane appena sfornato che è impossibile non ricordare anche a distanza di anni.

Una vita dietro il bancone

Con il passare del tempo l’attività passò di mano ai figli, tra cui proprio Enrica, che ne portarono avanti non solo la gestione familiare, ma anche la filosofia e soprattutto lo spirito di servizio nei confronti della comunità locale. Con i fratelli a occuparsi del forno, Enrica era invece il "volto" del negozio, sempre dietro il bancone a riempire i sacchi con il pane e i cuori con i suoi sorrisi. Anche e soprattutto dei più piccini: impossibile non ricordare i morbidi bocconcini regalati di tanto in tanto ai bambini che entravano in panetteria accompagnati dai genitori. Piccoli gesti, sempre spontanei, ma di estrema generosità, che raccontano perfettamente quello che è stato il forno dei fratelli Perego per tutta Lesmo.

Martedì i funerali

Fino al 2006 appunto, quando la saracinesca dell’attività si abbassò per l’ultima volta dopo oltre cinquant’anni di onorata carriera. I funerali saranno celebrati domani, martedì alle 10.30, nella chiesa parrocchiale: