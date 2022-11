Lesmo: dopo il mese dedicato alla salute femminile, ora tocca agli uomini

L'amministrazione comunale di Lesmo ha promosso, nel mese di ottobre, un piano di azioni volte alla prevenzione del tumore al seno; ora invece tocca agli uomini con un focus sulle patologie della prostata.

Ottobre, il mese per le donne

Durante il mese di ottobre sono state effettuate 51 visite senologiche ed ecografie mammarie che hanno permesso ad altrettante donne di anticipare, rispetto ai tempi di attesa dell'attuale sistema Sanitario Nazionale, la prevenzione su quello che è uno dei tumori maggiormente diffusi a livello femminile e per il quale la tempestiva prevenzione permette un successo sul decorso della patologia superiore all'80%. Le iniziative hanno visto il coinvolgimento di persone ed istituzioni quali la dottoressa Anna Abate, Responsabile Diagnostica Senologica della Breast Unit ASST San Gerardo, il dottor Riccardo Giovanazzi, Direttore Chirurgia Senologica e Direttore Breast Unit ASST San Gerardo di Monza, l'associazione Cancro Primo Aiuto Onlus, la Farmacia Ambrosiana di Lesmo e l'ASST San Gerardo.

Novembre, ora tocca agli uomini

Il mese di novembre è invece il mese dedicato alla salute e alla prevenzione maschile con un focus sulle patologie della prostata. Per questo motivo l'Amministrazione comunale ha deciso, grazie al sostegno dell'associazione Cancro Primo Aiuto Onlus e della Banca BCC Brianza e Laghi, di offrire alla popolazione maschile la possibilità di effettuare lo screening PSA (Antigene Prostatico Specifico). Un'analisi che si effettua in sicurezza con solo un piccolo prelievo di sangue dall’indice che sarà possibile effettuare, su prenotazione, nella giornata di martedì 29 novembre dalle 17.30 alle 19.30 presso l'ex Centro Vita Nuova in Via Manzoni. Per la prenotazione è possibile contattare il numero

0396985507 lunedì 28 e martedì 29 dalle 9 alle 12.

L'importanza della prevenzione

In Italia il cancro alla prostata è il tumore più diffuso nella popolazione maschile e rappresenta il 18,5 per cento di tutti i tumori diagnosticati nell'uomo, secondo le stime si contano 36.074 nuovi casi l'anno a livello nazionale. Ecco perché la prevenzione rappresenta un'attività così importante: