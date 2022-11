Lesmo è biancorossa: grande inaugurazione per il Monza Club

Lesmo dà ufficialmente il benvenuto al suo Monza Club. Si è tenuto ieri, giovedì 3 novembre, il taglio del nastro per l'associazione dedicata a tutti i tifosi di fede biancorossa con sede al New Green Cafè di via XXV Aprile.

Lesmo è biancorossa

Presenti alla serata inaugurale del Monza Club Lesmo alcuni giocatori del Monza Calcio, tra cui Warren Bondo e Andrea Carboni, accompagnati dai dirigenti Vincenzo Iacopino e Roberto Mazzo.

“Siamo molto felici di essere al Monza e di essere qui stasera con voi - le parole dei tesserati - Grazie a tutti i tifosi che ci sostengono sempre, il vostro calore è importantissimo e ci dà una grossa mano. Vogliamo farvi divertire, continuate a sostenerci"

I calciatori biancorossi hanno poi donato al sodalizio guidato da Mario Torta una maglia speciale con la scritta "2 Lesmo", come le due curve del Gran Premio e si sono goduti l'affetto dei circa cento tifosi presenti che, tra selfie e autografi, hanno mostrato ancora una volta tutto il proprio entusiasmo per la prima storica volta del Monza in Serie A.

Pallone e solidarietà

Grande soddisfazione per il direttivo della neonata realtà, che durante la serata condotta dal giornalista Stefano Peduzzi ha ricevuto la visita anche del sindaco Francesco Montorio e dell'assessore Sara Dossola. La festa è stata anche occasione per fare del bene: grazie agli sponsor e alle donazioni dei soci, il Monza Club Lesmo ha donato un maxi assegno da 1000 euro alla Lega del Filo d'Oro. Un segno di amicizia e grande generosità, a dimostrazione che pallone e solidarietà vanno spesso a braccetto.