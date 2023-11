Lesmo in lutto per la storica panettiera

Lesmo piange la scomparsa della storia panettiera. Maria Villa, ma da tutti conosciuta come Mariuccia, aveva 91 anni e per una vita intera è rimasta dietro il bancone dello storico panificio Beretta di via Manzoni che oggi, mercoledì 22 novembre, è chiuso per lutto.

La storica panettiera di Lesmo

Era stato il marito Francesco Beretta, insieme ai genitori, ad aprire la bottega nel 1937 che ancora oggi, a distanza di oltre 80 anni, resta un punto di riferimento per il commercio locale e per l'intera comunità di Lesmo. Al suo fianco proprio Mariuccia, che ha portato avanti l'attività dopo la scomparsa del marito avvenuta nel 2007, un anno dopo aver ricevuto il premio "Michetta d'argento" dall'associazione dei panificatori di Monza e Brianza. Con loro anche i due figli, Gianfranco e Maria Teresa, e la nuora Ester.

I funerali

Oggi, mercoledì, il negozio è rimasto chiuso per un lutto che colpisce al cuore l'intera comunità lesmese, particolarmente affezionata a uno dei negozi più storici del proprio paese. I funerali saranno celebrati venerdì 24 novembre alle 15 nella chiesa parrocchiale di Lesmo.