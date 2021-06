Guanti, sacchi, tanto olio di gomito e soprattutto scarpe comode. Già, perché a Lesmo il rispetto dell'ambiente... va di corsa grazie ai volontari della Banca del Tempo.

Lesmo: la Camminata Ecologica raccoglie un grande successo (e tanti rifiuti)

Ha riscosso un grande successo in termini di partecipazione la Camminata Ecologica promossa dalla locale Banca del Tempo in collaborazione con l'Amministrazione comunale per domenica 5 giugno, Giornata Mondiale dell'Ambiente. Gli aspiranti spazzini si sono dati appuntamento in piazza della chiesa a Lesmo e davanti alle scuole di Camparada: da qui i due gruppi sono partiti alla volta dell'isola ecologica, raccogliendo rifiuti e spazzatura tristemente presente lungo il percorso.

Ultima tappa: discarica

Una camminata di circa 4 chilometri durante la quale sono stati raccolti grandi quantità di rifiuti, tra cui moltissimi mozziconi di sigarette. I sacchi sono stati poi conferiti alla discarica, dove i volontari si sono dati appuntamento per l'ultima tappa cui ha preso parte anche il sindaco Roberto Antonioli, che ha ringraziato per l'impegno i partecipanti dando risalto all'importanza dei piccoli gesti quotidiani

"Come prima uscita il bilancio è stato molto positivo - le parole della referente Cronoteca, Lorena Ferrario - Durante l'ultimo momento sono stati letti alcuni brani riguardanti l'ambiente, invitando i presenti a una maggior sensibilizzazione su un tema che oggi è quanto mai attuale. Un grazie a tutti i partecipanti, all'Amministrazione comunale per il sostegno e ad Alessandro, l'artista del riciclo che ha esposto alcune opere".

GUARDA LE FOTO DELLA MANIFESTAZIONE: