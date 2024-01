Lesmo: le case popolari finiscono sotto i ferri

Sono ufficialmente iniziati i lavori di manutenzione straordinaria alle case popolari di Lesmo: in particolare i lavori riguarderanno sei alloggi, a oggi ancora sfitti, che si trovano nel palazzo di via Volta in centro alla frazione Gerno.

Partiti i lavori nelle case popolari

Questa iniziativa segna l'avvio di un importante progetto di riqualificazione degli immobili comunali, mirato a valorizzare le risorse della comunità. L'obiettivo dell'intervento è quello di ristrutturare fisicamente gli alloggi per sviluppare, a seguire, strategie abitative che possano, con attività di accompagnamento e sostegno sociale, contribuire a una valorizzazione a lungo termine delle capacità di autonomia delle persone che vi risiederanno, promuovendo il loro sviluppo e benessere.

La nuova prospettiva

A tale fine, la scorsa estate, l'Amministrazione comunale aveva stanziato a bilancio un tesoretto da 90mila euro utile all'intervento. Questo il commento dell'Esecutivo guidato dal sindaco Francesco Montorio: