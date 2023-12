Lesmo più sicura: attivate sette nuove telecamere ai varchi del paese

Natale è passato da qualche giorno, ma sotto il proprio albero il Comune di Lesmo ha trovato ancora un regalo. Anzi, sette. Sono infatti ufficialmente operativi i "varchi" installati presso i punti di accesso del territorio lesmese: telecamere all’avanguardia in grado di leggere le targhe dei veicoli in transito.

Sette nuovi varchi

Non solo, perché le sette postazioni appena installate rappresentano un efficace sistema di lettura e tracciabilità delle targhe collegato a livello nazionale alla Polizia di Stato e sempre in funzione: tutto il giorno, tutti i giorni. Un ulteriore ausilio, quindi, per le Forze dell’ordine per rilevare infrazioni stradali, ma anche per individuare auto oggetto di attività investigative e macchine rubate. Non da ultimo, per effettuare un controllo istantaneo della revisione e assicurazione dei veicoli. Il tutto, come detto, con un semplice sguardo alla targa di ogni veicolo. L’impianto diventerà anche un supporto per risalire a malviventi o vandali che compiono atti in danno dei cittadini all’interno del Comune e in quelli limitrofi.

Dove sono posizionate le telecamere

I sette varchi sono stati posizionati in via 25 Aprile (angolo via Toti), via Ratti (angolo Cascina Baraggia), via Messa (angolo Via Padania), via Volta (angolo via Galilei), via Maggi, via Mazzini e via Parco lungo il ponte del fiume Lambro.

"A Lesmo, in base ai dati delle Forze dell’ordine, già si vive in maggior sicurezza che altrove e ora ci sono sette “vigilanti” in più - le parole del sindaco Francesco Montorio - Presto si installeranno anche telecamere di videosorveglianza in diverse zone del paese. La tecnologia offre validi supporti per la sicurezza delle persone e dei beni, ma resta fondamentale il senso di ciascuno per poter vivere in modo sempre più sereno e partecipativo".

Nuova convenzione con Camparada

E sempre in tema di sicurezza, proprio in questi ultimi giorni dell’anno è stata ratificata la nuova convenzione di Polizia locale tra i Comuni di Lesmo e Camparada. L’accordo, ricordiamo, era stato rescisso durante l’autunno per poter arrivare a un nuovo documento condiviso entro il 31 dicembre. Un divorzio di carattere tecnico durato giusto qualche mese con l’obiettivo di verificare gli equilibri (soprattutto economici) in gioco e rimettere sul tavolo nuove condizioni per garantire un servizio più efficace, efficiente e sostenibile per tutti. La convenzione è stata approvata da entrambi i Consigli comunali nel corso delle ultime sedute.