Lesmo si prepara ad accogliere il passaggio del Giro d'Italia, tutte le limitazioni alla circolazione stradale

Le strade di Lesmo (gran parte di esser riasfaltate per l'occasione) sono pronte ad accogliere il Giro d’Italia. Per giovedì 29 maggio il comune ha messo a punto un piano di interruzioni stradali per il passaggio sul territorio della corsa rosa.



La carovana dei ciclisti, ammiraglie e di tutta l’organizzazione transiterà nel pomeriggio sul territorio che si è vestito a festa per l’occasione. Nel corso delle passate settimane infatti l’Amministrazione comunale ha provveduto a riasfaltare tutto il tratto della provinciale, su cui passeranno i campioni della pedalata che arriveranno da Morbegno e transiteranno da Lesmo per poi raggiungere Cesano Maderno, dove si concluderà la tappa.

Il percorso

Le strade saranno dunque chiuse al traffico per ben tre ore, dalle 13.30 alle 16.30 ed è prevista anche la rimozione forzata dei mezzi. Dunque niente passaggio e niente sosta.

Il serpente della Carovana pubblicitaria del Giro d’Italia, che abbraccia e stupisce il pubblico del ciclismo portando la festa lungo tutto il percorso transiterà sulle strade di Lesmo attorno alle 15.10 mentre il passaggio dei ciclisti è previsto in un orario compreso tra le 16.10 e le 16.23 a seconda della media oraria dei corridori.

Restrizioni che non hanno mancato di sollevare critiche, soprattutto da parte dei genitori dei ragazzi che frequentano le scuole. Su questo fronte il Comune ha fatto sapere che, per quanto riguarda la scuola primaria, le attività saranno trasferite dalle ore 12 all’orario di uscita al PalaIlpra, mentre saranno sospesi il servizio post scuola e il trasporto pomeridiano. Per la scuola media, invece, è sospeso il rientro pomeridiano.