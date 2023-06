Taglio del nastro per il parco comunale di via Ratti a Lesmo. E’ stata inaugurata lo scorso venerdì sera la nuova gestione dell’area verde pubblica che per i prossimi tre anni verrà gestita dalla cooperativa sociale "L’Airone".

Lesmo: taglio del nastro per il "nuovo" parco comunale

Il sodalizio si occuperà di coordinare sia le attività del parco (Centro estivo compreso), sia quelle dell’annesso bar che è stato già ribattezzato "Marigold".

"Un bellissimo momento per tutta Lesmo, perché con l'arrivo dell'estate il parco rinasce finalmente a nuova vita e soprattutto torna a disposizione delle tante famiglie - ha sottolineato il sindaco Francesco Montorio alla cerimonia di inaugurazione - Grazie alla cooperativa “L’Airone” e grazie a tutti i lesmesi che avranno cura di questo luogo così importante per la nostra comunità che da oggi ritorna a funzionare a pieno regime".

Un nuovo inizio

Dopo il brindisi inaugurale, la festa è proseguita con la cena solidale a base di casoncelli, il cui ricavato verrà poi destinato all’emergenza alluvione in Emilia Romagna. La riapertura rappresenta un nuovo capitolo per la struttura dopo che negli ultimi 25 anni era stata gestita interamente dalla "Domino Network" che a fine anni ‘90 aveva portato in paese lo storico "Parco Robinson".

Un parco per tutti

La rinnovata conduzione non è però l’unica novità che attende l’oasi comunale: a partire da settembre prenderanno infatti il via i lavori (finanziati in gran parte da Regione Lombardia) per la realizzazione di un’area gioco inclusiva cui potranno accedere tutti i bambini, anche coloro che soffrono di disabilità.