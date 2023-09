Lesmo: ultimo giorno di scuola per la preside, il saluto dei sindaci e dei colleghi

Dopo (quasi) dieci anni alla guida dell’Istituto comprensivo di Lesmo e altri 32 di onorato servizio alle spalle, la preside Stefania Bettin va in pensione. Un traguardo più che meritato dopo una vita dedicata al mondo della scuola, trascorsa tra banchi, cattedre e uffici: prima come docente, poi come nelle vesti di dirigente scolastico.

Lesmo: ultimo giorno di scuola per la preside

Era l’estate del 2014 quando Bettin varcò per la prima volta l’uscio di via Donna Rosa, sede dell’Istituto che comprende i plessi di Lesmo, Camparada e Correzzana. E, a distanza di 9 anni esatti da quel momento, il prossimo 31 agosto lo farà per l’ultima volta.

"Non nascondo l’emozione di questi giorni - confessa la diretta interessata alla vigilia dell’ultimo giorno di scuola - Lesmo è per me un posto speciale, perché qui ho vissuto la prima e unica esperienza da dirigente. Capisce quindi quanto sia difficile, ma allo stesso tempo significativo, dovermi congedare da quella che per certi versi è stata una seconda casa per me. Al mio arrivo l’Istituto era composto da sei plessi, che però, pur in un ambiente stimolante e molto attivo, operavano come fossero delle isole; mancava una vera identità di scuola, anche perché si arrivava da un lungo periodo di reggenza. Oggi credo che questa identità sia stata trovata e si sia radicata nel profondo sia tra i professori che negli alunni e nelle loro famiglie"

"Un grande lavoro di squadra"

Nel tempo la scuola è diventata un vero fiore all’occhiello riconosciuto dalle tre comunità del territorio, come dimostra il numero delle iscrizioni in costante aumento.

"Grazie al lavoro di squadra siamo riusciti a creare un importante progetto educativo che vede al centro i ragazzi stessi: una scuola creata da loro e per loro, in cui potersi sentire protagonisti all’interno di un’offerta formativa di alto livello che abbiamo man mano implementato sempre intorno alle inclinazioni degli alunni. Basti pensare all’indirizzo musicale, ai progetti digitali che hanno coinvolto anche la biblioteca, la settimana della Scienza, dell’Arte e i percorsi di educazione civica, solo per citare alcune innovazioni introdotte negli ultimi anni. Il percorso è stato lungo e non sempre facile, ma come una grande famiglia abbiamo saputo lavorare con impegno verso l’obiettivo comune. In questo periodo siamo cresciuti tutti, io compresa. Ho ricevuto davvero tantissimo da ogni singola persona, ecco perché è così difficile dover salutare tutti. Lesmo rimarrà nel mio cuore e sarò sempre disponibile a collaborare con la realtà scolastica quando e se mi verrà chiesta una mano"

La festa in Comune con sindaci e colleghi

E giovedì, ultimo giorno di scuola per la preside, la festa in Municipio. Un momento voluto dalle tre Amministrazioni di Lesmo, Camparada e Correzzana, che in questo modo hanno avuto la possibilità di ringraziare e omaggiare la dirigente scolastica per il prezioso lavoro svolto al servizio della comunità.

"Insieme abbiamo costruito qualcosa di importante e non posso che ringraziare tutti: dalle istituzioni ai colleghi insegnanti, dai collaboratori alle famiglie, senza dimenticare i ragazzi stessi - il saluto di una preside visibilmente emozionata - Per educare un bambino serve un intero villaggio ed è quello che abbiamo fatto per tutti questi anni grazie al contributo di ciascuno di voi. Lesmo resterà per sempre nel mio cuore e resterò sicuramente a disposizione di chi mi succederà per portare avanti il percorso educativo realizzato fino a oggi. Grazie davvero di cuore per questo momento".

Individuata la sostituta

Intanto, sempre nei giorni scorsi, è arrivata la conferma della nuova dirigente scolastica che dallo scorso 1 settembre è entrata ufficialmente in carica. Non sarà un incarico di ruolo, ma di reggenza per almeno un anno: si tratta di Elisabetta Biraghi, attualmente preside dell’Istituto superiore "Nanni Valentini" di Monza.