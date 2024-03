Lesmo: una bicicletta rossa realizzata a maglia per omaggiare tutte le donne

Una bicicletta interamente lavorata a maglia: rossa come il colore che richiama il simbolo universale della violenza contro le donne. Questa è la proposta di un gruppo di donne di Lesmo, il gruppo TAMMPLEGNAGD (nome nato dalle iniziali delle componenti del sodalizio), per onorare la memoria delle donne uccise dalla violenza omicida di coloro che avrebbero dovuto amarle e proteggerle.

Una bicicletta per omaggiare le donne

In occasione dell’8 marzo, in concomitanza con la Festa della donna, la bicicletta rossa è stata esposta in piazza del Mercato, lungo la ciclabile di via Marconi, e qui vi rimarrà fino a domani, sabato; dopodiché sarà spostata a Peregallo per una settimana, poi a Gerno e infine California sempre per altri sette giorni ciascuna. Con probabile aggiunta di nuove tappe, viste già le numerose richieste avanzate dai Comuni del territorio colpiti dalla bellissima iniziativa di sensibilizzazione.

L'iniziativa delle donne

Il gruppo, che da diversi anni si ritrova ogni lunedì pomeriggio per lavorare a maglia, aveva realizzato quest’opera già nel 2021 in occasione del 25 novembre, la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, per ricordare le vittime. La bicicletta è stata dunque recuperata e sistemata, con l’aggiunta di un paio di chiavi, appese al manubrio, in ricordo delle migliaia di chiavi agitate durante i funerali di Giulia Cecchettin, la giovane veneta uccisa dall’ex fidanzato il 5 dicembre scorso.

"Le donne di TAMMPLEGNAGD rinnovano il pensiero a tutte le donne uccise per mano di coloro che avrebbero dovuto amarle. Nel 2021 sono state 121, nel 2022 125, nel 2023 113 e nel 2024 sono già 13. Dietro ogni nome di questo elenco c'è una storia triste, dolorosa, violenta, di sopraffazione, di impotenza, di richieste d'aiuto non capite o inascoltate. Ogni storia si conclude per decisione dell'altro con violenza brutale e irraccontabile. Le ragioni dell'altro, ora, qui non le vogliamo conoscere"

Un frigorifero... per leggere

Ma non finisce qui. Il gruppo presto presenterà anche un’altra iniziativa itinerante: un piccolo frigorifero rosso con ruote riconvertito in una piccola casetta che ospiterà libri, fumetti, racconti e saggi con protagoniste le donne e i loro sogni e paure. Libri che saranno messi a disposizione di tutti.