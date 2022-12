Lesmo vara l'albo dei Volontari Civici

Un albo che permetta a quante più persone di avvicinarsi alla vita amministrativa e sociale del paese attraverso il volontariato. E' quello che è pronto a varare il Comune di Lesmo per offrire il giusto riconoscimento ai tanti volontari che ogni giorno si prodigano per la comunità.

L'albo dei Volontari Civici

A darne notizia è l'assessore alle Politiche sociali, Sara Dossola, che in occasione della giornata dedicata al volontariato ha annunciato un’altra fondamentale azione messa in campo dall’Amministrazione per valorizzare il volontariato: la creazione di un albo comunale dei Volontari Civici, strumento di partecipazione dei lesmesi all’attività amministrativa. Il servizio di volontariato civico si svolgerà principalmente nei seguenti ambiti: pulizia e decoro urbano; piccole manutenzioni degli arredi urbani; supporto ai servizi alla persona e ai servizi sociali; supporto ai servizi scolastici; potenziamento delle iniziative sociali, culturali, sportive, di intrattenimento.

Come iscriversi all'albo

L’iscrizione all’albo è consentita a tutti i cittadini di Lesmo che abbiano compiuto la maggiore età, che abbiano i requisiti di eleggibilità a consigliere comunale e che siano in possesso dei requisiti psicofisici necessari all’espletamento delle attività per le quali saranno impegnati.

Il Comune di Lesmo provvederà alla copertura assicurativa dei volontari e alla fornitura di tutte le attrezzature, il materiale e i mezzi necessari all’espletamento del servizio. L’iscrizione all’albo è aperta tutto l’anno; per iscriversi è necessario compilare la domanda

pubblicata sul sito del Comune di Lesmo.

La Giornata del Volontariato

Proprio lunedì 5 dicembre si è celebrata la Giornata mondiale del Volontariato e in occasione di questa ricorrenza il Comune di Lesmo ha organizzato una tavola rotonda dal titolo “La scelta di essere comunità”, alla quale hanno partecipato molte associazioni del territorio, tra cui Avis, Cronoteca, Croce Bianca, Protezione Civile, Eos Cooperativa Sociale Onlus, Movimento Terza Età, Nonni Vigili, Cadom, Caritas, Lega del filo d’oro, Centro Ricreativo Anziani. Durante l’incontro, svoltosi in sala consiliare, ogni associazione si è raccontata portando alla luce

la propria specificità e il proprio valore. La scelta dell’Amministrazione Comunale è quella di creare, mantenendo la specificità di ciascuna realtà, una rete tra associazioni che si riconosca nella mission comune di sostenere, nella prossimità, tutte le situazioni di fragilità del territorio e che sia allo stesso tempo veicolo di attrazione verso la bellezza del volontariato.