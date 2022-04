La visita

Taglio del nastro ufficiale per la struttura che è attiva sul territorio da gennaio 2022.

Questa mattina, giovedì 14 aprile, la vicepresidente di Regione Lombardia e assessore al Welfare, Letizia Moratti, è arrivata a Giussano per l'inaugurazione ufficiale dell'Ospedale di Comunità.

Letizia Moratti a Giussano per inaugurare l'Ospedale di Comunità

Ad accogliere la Moratti i sindaci della zona, autorità militari e i medici che hanno accompagnato l'assessore regionale nella visita all'ospedale giussanese diventato da gennaio Ospedale di Comunità. A seguire la visita all'hospice e l'incontro con i volontari dell'Associazione Arca e con i volontari della Croce bianca che proprio quest'anno festeggia i 50 anni di attività sul territorio. Alla fine della visita è previsto anche un passaggio alla casa di riposo Residenza Amica.

Prima del taglio del nastro ufficiale la Moratti ha voluto prendere parola per un breve discorso in cui ha ringraziato tutte la autorità per la loro presenza e ha definito l'Ospedale di Comunità non solo "cittadella della salute" ma anche dei servizi, proprio per sottolineare l'importanza di questi ultimi nel nuovo progetto di sanità lombarda.

Attivo da gennaio

L'Ospedale di Comunità, lo ricordiamo, è attiva da gennaio di quest'anno con 20 posti letto per malati cronici. Il progetto complessivo ne prevede altri venti, che verranno attivati al completamento dei lavori di ristrutturazione finanziati con risorse regionali e con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa ed Resilienza.