Lettere dal Vaticano all’Aido Giussano, il Papa benedice i donatori

Associazioni

Un onore e uno stimolo per i volontari impegnati nella diffusione della cultura del dono

Sorpresa emozionante per il presidente dell’associazione Aido Giussano e i soci giussanesi che nei giorni scorsi hanno ricevuto una lettera da Papa Leone XIV.

Una sorpresa davvero speciale

Corrispondenze con il Vaticano... Tanta emozione, ma soprattutto tanto orgoglio tra i soci dell’Aido Giussano, che nei giorni scorsi hanno ricevuto una lettera da Papa Leone XIV. Il Pontefice ha risposto ad una lettera che il presidente all’associazione Aido, Piero Gallo, aveva voluto mandare - subito dopo la sua proclamazione a Papa - per un auguro di buon lavoro e per esprimere tutta la sua gioia per questa nomina.

Lettera di ringraziamenti e di benedizioni

E in risposta a questi auguri, a distanza di tempo, monsignor Roberto Campisi per conto di Papa Leone XIV ha inviato una lettera di ringraziamento, attraverso la quale sua Santità esprime il suo pieno sostegno all’Aido Giussano e al generoso impegno dei donatori ed impartisce anche la benedizione apostolica al presidente a tutti i collaboratori e persone care.

Una lettera che ha molto emozionato tutti e gratificato lo storico gruppo guidato da Gallo.

«Un onore per l'associazione, uno stimolo per i volontari impegnati nella diffusione della cultura del dono», hanno commentato dall’associazione.

La tradizionale partita di calcio

L’associazione che ha raggiunto le 261 donazioni, da quando è stata fondata nel 1979, si prepara al consueto appuntamento di calcio dedicato a Giancarlo Scanziani. La partita si svolgerà il 31 agosto alle 17, presso il centro sportivo comunale «Stefano Borgonovo» in via Elli, con ingresso gratuito.

In campo, oltre alla formazione Aido, scenderanno i commercianti ed artigiani giussanesi.