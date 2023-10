Leucemia infantile, un aiuto per ampliare il centro

I volontari della Festa Campagnola di Biassono consegnano un assegno di 40mila per fare qualcosa di «grande» a sostegno del Comitato Maria Letizia Verga.

Un aiuto per la cura della leucemia infantile

Davvero una cifra importante per contribuire alla realizzazione del grande progetto di ampliamento del Centro d’eccellenza monzese per la cura della leucemia infantile. Sabato a pranzo, nella cascina di Costa Alta, tutti i volontari della Festa Campagnola hanno preso pare alla consegna della cifra a Giovanni Verga, papà di Maria Letizia, bimba scomparsa all’età di 4 anni a causa della leucemia. Da quel lontano 1979, anno in cui Giovanni Verga fonda l’associazione Comitato Maria Letizia Verga, è stata fatta tanta di strada sino a diventare il centro d’eccellenza e di ricerca per la cura della leucemia infantile.

Il presidente del Gruppo Costa Alta

"Oggi siamo qui tutti per dire grazie alle tantissime persone che ci hanno sostenuto e che ci continueranno a sostenere. Oggi diamo 40mila euro ma in questi quarant’anni abbiamo raccolto ben 2milioni 600mila euro grazie alla generosità e volontà di tantissime persone. Con l’importo di oggi vorremmo adottare uno spazio di questo nuovo Centro o l’ambulatorio pediatrico o di degenza pediatrica" ha dichiarato il presidente del gruppo Costa Alta, Carlo Riboldi.

Il servizio è pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 26 settembre 2023.