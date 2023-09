L'ex assessore e consigliere comunale va in pensione dopo una vita dedicata ai suoi studenti

L'ex assessore e consigliere comunale di Bellusco va in pensione dopo una vita dedicata ai suoi studenti. Il professor Francesco Stucchi è stato una vera e propria colonna dell'istituto tecnico "Nizzola" di Trezzo sull'Adda.

Meritato riposo

Architetto per studi, professore per passione. Questo il binomio più adatto a descrivere l'operato di Francesco Stucchi all’istituto tecnico Jacopo Nizzola, per cui è stato una vera e propria guida per via delle iniziative extracurricolari cui si è dedicato, con l'obiettivo di infondere agli alunni valori di responsabilità e altruismo. Mercoledì 30 agosto ha salutato la scuola superiore cui ha dedicato 34 anni. Dal 1988 come supplente e dal 1991 come docente di ruolo, ha formato generazioni di geometri, ma si è anche speso per iniziative culturali e sociali. Un professore innamorato del proprio lavoro, che gli ha permesso di tenere a lungo la cattedra di Disegno (biennio) e Progettazione e cantieri (triennio).

"Diffido del termine "vocazione". Ci vogliono attitudine e predisposizione, la professione va coltivata. Non ho mai visto i ragazzi come se fossero contenitori da riempire, ma come persone da seguire. Non si può entrare in classe odiandoli. Io personalmente ho sempre cercato di divertirmi con loro".

Una carriera ricca di soddisfazioni

Laureato in architettura, Stucchi ha avuto come modello un insegnante di materie tecniche, Vittorio Mariani, che l’ha ispirato a diventare professore. Dopo la laurea ha esercitato in diversi comprensivi, tra cui Busnago e il Marconi di Gorgonzola, fino ad arrivare al Nizzola. E ben prima che fosse ubicato nella sede attuale. E per la scuola nel tempo ha organizzato progetti che vanno dall'alternanza scuola lavoro, al "Cammino di Renzo", per cui l'istituto è stato anche elogiato dall'ax ministro Patrizio Bianchi. E ancora il volontariato nell'alluvione del '94 in Piemonte, e poi il contributo che ha dato all'informatizzazione della scuola. E non è mancato l’impegno umanitario con iniziative che strizzano l’occhio al sociale. Tra cui degna di nota sicuramente "Speranza congo". Con la docente di matematica nonché vicepreside Paola Gardonio, il prof Stucchi, dopo una raccolta fondi organizzata all'interno della scuola, si è recato in Africa con il progetto "Speranza Congo" nel 2008, dove si è adoperato per dar vita a un laboratorio di informatica installando i computer acquistati coi soldi raccolti. Tutto con una piccola delegazione studentesca.

L'impegno a Bellusco

Una vita dedicata alla scuola, ma non solo. Il prof Stucchi, infatti, in passato ha ricoperto anche il ruolo di assessore prima, e consigliere comunale poi, nel suo Comune, Bellusco. Nell'ambito del volontariato, invece, è tra i punti di riferimento della Protezione civile del Rio Vallone, di cui è membro attivo e formatore da ormai tantissimi anni.

Il servizio completo sul Giornale di Vimercate in edicola da martedì e disponibile su tutte le piattaforme digitali.