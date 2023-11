L'ex assessore lascia il Consiglio comunale di Carnate

Il gruppo di minoranza “Carnate Unita” ha annunciato le dimissioni del consigliere comunale Egidio Passoni, ex candidato sindaco e soprattutto ex assessore di lungo corso. L'annuncio è arrivato sabato, in occasione di un'assemblea convocata dalla stessa lista.

L'addio dell'ex assessore

L'addio dell'ex assessore arriva dopo 11 anni in Assise, prima come membro della Giunta del sindaco Daniele Nava e poi come consigliere di opposizione dopo aver tentato la corsa a primo cittadino alle elezioni dello scorso anno:

“Sono giunto a una decisione importante che già era nell’aria – ha iniziato a spiegare Passoni – Lascio dopo ben undici anni passati nel Consiglio, non senza una spiegazione visto che sono stati in più di mille ad averci votato l’anno scorso. Le ragioni sono molteplici, ma la prima è sicuramente l’età a cui viene di conseguenza il fatto che la mia partecipazione non avrà sbocchi al termine di questa tornata amministrativa”.

"Lascio il Consiglio, non la compagine"

Passoni ha annunciato di voler lasciare il Consiglio comunale, ma non la compagine per la quale invece continuerà a lavorare:

"Lascio il Consiglio, ma non la compagine ed il progetto sotteso con la proposta elettorale, cui continuo a credere, mantenendomi a disposizione per tutte quelle volte che mi vorranno chiamare, per le competenze che possiedo. Ringrazio quindi tutti i cittadini, che hanno sostenuto con il proprio voto questo progetto, che è vivo ed attuale, rimanendo il termine di paragone tra quanto da noi proposto e ciò che l’attuale amministrazione fa, “filtrando” in tal modo l’attività oppositiva. Ringrazio i “ragazzi” – tutti, anche i diversamente giovani - che hanno fatto parte della nostra lista ed i sostenitori"

Nel congedarsi, Passoni ha voluto rimarcare i successi ottenuti durante il proprio mandato, senza però dimenticare qualche "rimpianto", come la mancata riqualificazione di Villa Banfi.

Pronto il successore

Al suo posto entrerà in Consiglio comunale Paolo Chiandotto che si è detto dispiaciuto per le dimissioni di Passoni, ma allo stesso tempo pronto ad assumersi il nuovo impegno:

"Ringrazio Egidio perché le dimissioni sono un segnale importante per noi, in quanto ci porta a costruire in futuro un gruppo importante, rinnovandolo e facendoci dare il supporto da tutte le persone possibili. Quello del Consiglio comunale sarà un impegno importante, non ho tanta esperienza a livello amministrativo e per questo avrò bisogno del supporto di tutti, ma si comincia una nuova avventura e in questi tre anni che ci mancano dobbiamo essere in grado di costruire un gruppo coeso”.

I problemi di Carnate

L’assemblea non è stata solo occasione di annunciare questo importante passaggio di testimone, ma anche per esprimere nuovamente le idee della squadra, "assolutamente in disaccordo con quanto sta facendo l’attuale Amministrazione comunale".

"A noi sembra che questa Giunta abbia voglia di fare, perché la volontà si vede, ma in maniera troppo frettolosa – ha commentato Chiandotto – Alla fine, questo aspetto gli si ritorce contro e il rischio è che la stessa Amministrazione non vada da nessuna parte. Vengono sistemate alcune cose, quando in realtà le priorità sono ben altre".

Tra i numerosi punti discussi troviamo gli "errori" fatti nel rifacimento dei parcheggi di via Volta, l’installazione di un’eccessiva quantità di paletti per il paese, l’assenza di idee sulla prossima ubicazione del Municipio, ma soprattutto il non coinvolgimento della popolazione all’interno di alcune decisioni. Ci sono tanti nuovi propositi per i prossimi anni, ma come detto il gruppo di minoranza si sente ancora più forte e compatto dopo il cambio della guardia.