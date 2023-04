L’ex deputato Tripiedi volontario nella Siria distrutta dal terremoto

Missione umanitaria per l’ex parlamentare desiano del Movimento 5 Stelle, Davide Tripiedi tra la Siria e la Turchia colpite dal terremoto. Un’esperienza che lo ha toccato nel profondo.

Tripiedi, che ora fa parte del comitato per le Politiche del lavoro del Movimento 5 Stelle e in questo periodo si sta dedicando al volontariato, è tornato a Desio a fine marzo dopo cinque giorni trascorsi a portare aiuto alle popolazioni colpite dal sisma.

«In seguito al terribile terremoto avvenuto tra il sud della Turchia e il nord della Siria, siamo partiti per una missione umanitaria con l’Associazione A.b.s.p.p (Associazione Benefica di Solidarietà con Popolo Palestinese) insieme ad Alessandro Di Battista e all’onorevole Stefania Ascari - afferma - In cinque giorni abbiamo distribuito in diversi campi profughi, allestiti per i terremotati, 5000 pasti caldi e centinaia di pacchi viveri, con all’interno beni di prima necessità. Abbiamo anche distribuito in due orfanotrofi materiale scolastico, quaderni, penne, matite, astucci. Ma anche giocattoli. È stato toccante, una missione umanitaria che ci ha fatto conoscere il dolore vero. Bambini innocenti che, a causa di conflitti che affliggono la Siria da più di 10 anni, non conoscono la pace. Prima la guerra, poi il terremoto che ha devastato quel poco che avevano».