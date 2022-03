L'ex direttore dell'ospedale nominato alla guida delle Farmacie

Vimercate

Nunzio del Sorbo sarà affiancato nel cda da due donne.

Da direttore generale dell’Azienda socio sanitaria territoriale a presidente del Consiglio di amministrazione dell’Azienda speciale farmacie comunali di Vimercate.

Alla guida dell'Asst fino a fine 2020

Questo il nuovo ruolo di Nunzio Del Sorbo, nominato dal sindaco Francesco Cereda, che ne ha dato comunicazione in occasione della seduta di Consiglio comunale di ieri sera, mercoledì 23 marzo.

Del Sorbo, orenese, aveva lasciato il suo incarico alla guida dell’Asst Brianza alla fine del 2020 per raggiunti limiti di età.

Nel cda anche due donne

Il cda, composto da tre persone, si completa con due donne. Si tratta di Manuela Malguzzi e Marianna Brioschi. Malguzzi è stata nominata in quota opposizione. Alle elezioni dello scorso anno era infatti stata candidata per la lista civica di centrodestra "Vimercate cambia". Marianna Brioschi è invece esponente del centrosinistra. E’ stata candidata per la lista "Articolo Uno". Entrambe non erano state elette in Consiglio comunale.

Il cda resterà in carica per tutta la durata del mandato del sindaco quindi, salvo sorprese, fino al 2026.