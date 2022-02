L'ex Esselunga resta centro vaccinale, demolizione posticipata

Vimercate

Nuova proroga, fino alla fine del 2023, concordata tra Amministrazione comunale e proprietà.

Il termine ultimo per la demolizione dell'ex Esselunga di Vimercate prorogato alla fine del 2023.

La proroga concessa dalla Giunta comunale di Vimercate

La Giunta Comunale di Vimercate ha approvato, nella seduta di ieri, mercoledì 9 febbraio, la proroga dei termini per la demolizione dell'edificio ex Esselunga, in via Toti, che come noto dal maggio dello scorso anno è sede del centro vaccinale Covid-19 di Asst Brianza.

Demolizione prevista dalla convenzione con il privato

La demolizione dell'immobile e dei parcheggi è una delle clausole contenute nella convenzione urbanistica del 2016, che ha dato luogo alla costruzione e alla successiva apertura del nuovo supermercato del noto marchio, in via Santa Maria Molgora.

Già alla firma della convenzione le parti si erano riservate la possibilità, se ci fosse stato interesse comune, di valutare il mantenimento del vecchio edificio per un suo riutilizzo, senza aumentare in alcun modo le superfici stabilite nella convenzione stessa.

La trasformazione in centro vaccinale contro il Covid

Quando, con l'emergenza sanitaria provocata dalla pandemia, l'Asst Brianza ha manifestato la necessità di aprire un centro vaccinale, Esselunga ha offerto la disponibilità dell'edificio, ottenendo la proroga dei termini per la demolizione al novembre 2022.

Nuovo contratto di comodato

Con il persistere dell'emergenza sanitaria, Esselunga e Asst Brianza hanno poi stipulato un nuovo contratto di comodato per il quale è necessario un ulteriore rinvio dei termini della demolizione, ora prorogati al 31 dicembre 2023.

La vicesindaco: "Grazie agli operatori"