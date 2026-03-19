Lezioni di smartphone al centro anziani di Verano

Nonni più connessi e al sicuro con il corso di «welfare digitale» organizzato al centro anziani di Verano.

L’A B C dello smartphone

Giovani e anziani insieme per «L’A B C dello smartphone». Cinque lezioni si svolgeranno nella sede del centro anziani in piazzetta Cesana, per aiutare le persone di una certa età ad essere più connessi, ma in totale sicurezza.

Welfare digitale

L’iniziativa di «welfare digitale» è sostenuta dalla Regione e coinvolge Comune, Spazio Giovani Impresa sociale, il CSV Monza Lecco Sondrio e ovviamente l’Associazione Anziani.

Il programma di studio è stato realizzato nell’ambito delle Politiche di invecchiamento attivo, promosse dalla Regione in collaborazione con Ats Brianza.

Cinque lezioni gratuite

Per cinque martedì di fila tutti coloro che sono interessati potranno seguire i corsi, gratuitamente, dalle 9.30 alle 11.30, in sede.

Si inizierà il 31 marzo con l’incontro «I segreti della navigazione – uso di internet nella ricerca sicura di informazioni e notizie»; il 7 aprile si imparerà ad usare meglio la posta elettronica, con la gestione delle caselle mail e l’invio di allegati; il 14 aprile si parlerà invece d sicurezza informatica così da imparare meglio come proteggere i propri dati e a difendersi da truffe online e phishing.

Gli iscritti al corso, il 21 aprile, saranno poi aiutati ad attivare Spid e Cie e ad accedere e usare il proprio fascicolo sanitario. L’ultima lezione proposta – il 28 aprile – sarà per imparare ad utilizzare in rete la PA (Pubblica amministrazione), il sito del Comune e le altre App utili. Iscrizioni entro il 24 marzo.