Libri a domicilio per i più anziani... contro il caldo

Iniziativa

Il servizio parte oggi, mercoledì 9 luglio, e sarà destinato ai cittadini più fragili: ecco come funziona

E' partito oggi, mercoledì 9 luglio, il nuovo servizio offerto dalla biblioteca civica "Aldo Moro" di Villasanta: libri, riviste, cd e dvd arrivano direttamente al domicilio dei più anziani per evitare che prendano troppo caldo uscendo i casa.

Libri a domicilio contro il caldo

L'iniziativa promossa dall'assessorato alla Cultura prende il via con un periodo di sperimentazione che si concluderà il prossimo 20 settembre. Si tratta di una novità (a parte per il periodo Covid), nell'elenco delle prestazioni della biblioteca cittadina che l'Amministrazione comunale ha deciso di attivare nell'interesse delle fasce più fragili della popolazione. Il servizio è riservato infatti ai villasantesi over 65 e con difficoltà motorie, anche temporanee. Il test viene effettuato nei mesi estivi, nella consapevolezza che le alte temperature possono costituire un rischio per le persone fragili che decidessero di uscire di casa.

Un servizio per i più anziani

Per non privare questi cittadini e cittadine del piacere della lettura e per favorire la continuità dell’accesso alla cultura, la biblioteca civica raccoglierà le richieste e consegnerà a casa degli utenti materiali in prestito, con una cadenza indicativamente settimanale. Nei panni di “corrieri” della cultura, saranno coinvolti anche i volontari civici del Comune.

"Questo servizio parte come test, ma alla fine della sperimentazione valuteremo l'opportunità di renderlo un servizio continuativo - spiega Valeria Bassani, assessore alla Cultura - I lati positivi di questa iniziativa sono molteplici: andare sempre più incontro alle esigenze dei cittadini, promuovere la lettura, valorizzare il patrimonio della nostra biblioteca che conta 44.453 documenti tra libri e altri materiali. Un ringraziamento va al personale bibliotecario e ai volontari che si sono messi a disposizione”.

Come funziona

La richiesta dovrà essere indirizzata alla biblioteca esclusivamente via telefono (03923754258) o mail (biblioteca@comune.villasanta.mb.it). Gli operatori valuteranno la disponibilità dei materiali richiesti e forniranno indicazioni sulla tempistica di consegna e la fascia oraria. Le stesse modalità saranno valide anche per la restituzione. La richiesta di prestito potrà riguardare sia libri che cd, dvd e riviste. I tempi del prestito saranno quelli consueti.