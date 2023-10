Licenziamenti alla Hydro, mattinata di sciopero per i dipendenti. Grande partecipazione al presidio che si sta tenendo nella giornata di oggi, venerdì 13 ottobre 2023, fuori dai cancelli della sede di Ornago.

E' sempre più forte la rabbia e la tensione tra i dipendenti della Hydro di Ornago. Nei giorni scorsi, lo ricordiamo, la multinazionale norvegese, che conta nello stabilimento brianzolo 145 addetti, ha avviato una procedura di licenziamento collettivo per 9 lavoratori su 104 lavoratori diretti di produzione. L'azienda, lo ricordiamo, è dedicata alla produzione di profili a disegno in alluminio estruso ed è presente sul territorio con 2 stabilimenti, Ornago e Feltre (BL) ed intende, in base a quanto hanno fatto sapere i sindacati, rispondere al calo di volumi produttivi del 2023 con i licenziamenti. Una decisione aziendale inaccettabile - fanno sapere in una nota congiunta Cgil e Cisl - visto anche i profitti che l'azienda ha prodotto negli ultimi anni.

Ottima la risposta al presidio che si sta tenendo in queste ora. La quasi totalità dei dipendenti, infatti, ha risposto presente all'invito delle rappresentanze sindacali.

Pochi minuti fa anche l'Amministrazione comunale di Ornago ha espresso la sua posizione sulla vicenda che coinvolge i dipendenti della Hydro.

"La notizia dei nove licenziamenti è un duro colpo per tutta la comunità ornaghese - dichiara il sindaco Daniel Siccardi - Oggi ho voluto essere presente qui in prima persona per portare la solidarietà e la vicinanza dell'Amministrazione comunale e di tutti gli ornaghesi ai lavoratori ed alle loro famiglie. Il Comune ha pochi strumenti a disposizione, ma è doveroso portare la voce del nostro territorio. Siamo certi che con il dialogo si possa giungere ad una soluzione che escluda i licenziamenti. I lavoratori ed i rappresentanti sindacali che ho incontrato hanno esposto le loro posizioni e le proposte alternative, come l'utilizzo di ammortizzatori sociali e un piano di riorganizzazione industriale. In seguito ho parlato con i responsabili locali dell'azienda, da cui abbiamo avuto l'ok per l'apertura di un ulteriore tavolo di confronto con i vertici aziendali. Questi lavoratori hanno dedicato tempo ed energia per contribuire al successo dell'azienda, lavorando a turni intensi e facendo molti sacrifici. La situazione che stanno affrontando è un danno a tutto il territorio che come istituzioni abbiamo la responsabilità di salvaguardare. Tutto questo si deve affrontare in modo diverso e non con dei licenziamenti. La solidarietà e l'unità della comunità sono fondamentali in momenti come questo. Restiamo al loro fianco per tenere alta l’attenzione nella speranza che in futuro le cose possano cambiare".