Lilla regina della danza orientale: ha vinto tre ori

Ben tre ori per Lilla Sala, che a Rimini ha riconfermato i suoi successi nella danza orientale, sua passione da oltre dieci anni.

A 51 anni Lilla Sala, di Lentate sul Seveso, di professione informatrice medico scientifica per un’azienda farmaceutica, è riuscita a salire per ben tre volte sul gradino più alto del podio nella competizione nazionale di danze orientali della Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali, ospitata nei giorni scorsi a Rimini. Dopo la partecipazione, sempre di successo, dello scorso anno, la lentatese è tornata a competere conquistando un risultato ancora più importante del precedente.

«E’ un sogno che si avvera aver ricevuto un oro in tutte le categorie - racconta Lilla Sala emozionata e commossa - E’ da oltre dieci anni che sono nel mondo delle danze orientali e ottenere un riconoscimento del genere è bellissimo, perché c’è dietro tanto lavoro e tanto sacrificio».

Le categorie in cui ha gareggiato sono state: orientale classico, folk orientale, dove ha portato una danza chiamata khaliji, e infine show orientale:

«Nello show possiamo essere noi ballerine a scegliere che danza, sempre a tema orientale, vogliamo portare - ha spiegato Sala - Io ho scelto di impersonare il personaggio della valchiria, e di avere gli occhi bendati, per simboleggiare come nella danza e nella vita ci si faccia guidare dall’istinto e non da ciò che si vede».