Limbiate ricorda l'ambasciatore Attanasio

Limbiate ricorda l'ambasciatore con una giornata di iniziative. A due anni dalla morte, mercoledì 22 febbraio, incontro con gli studenti, marcia e Messa dell'arcivescovo Delpini

Commemorazioni a due anni dall'omicidio

Un incontro con gli studenti, una marcia e la Messa celebrata da monsignor Mario Delpini. Sono i momenti più salienti di "Ricordando Luca", la giornata di commemorazioni dell’ambasciatore Luca Attanasio, ucciso il 22 febbraio 2021 in un attentato in Congo. Nell’assalto armato al convoglio dove viaggiava il diplomatico limbiatese, impegnato in una missione Onu, sono stati assassinati anche il carabiniere dalla sua scorta Vittorio Iacovacci e l’autista Mustapha Milambo. Mercoledì 22 febbraio, l’Amministrazione comunale, in collaborazione con la parrocchia San Giorgio e l’associazione "Amici di Luca Attanasio", ha organizzato una giornata per commemorare la figura dell’ambasciatore a due anni dalla scomparsa.

Il programma delle iniziative

Alle 9,15 al teatro comunale di via Valsugana, le autorità locale accoglieranno gli studenti delle scuole di Limbiate che assisteranno alla presentazione della figura di Luca Attanasio. Alle 10,45 partenza dal piazzale del teatro della marcia "Per non dimenticare" che culminerà in Villa Attanasio (già Rasini Medolago). Qui alle 11,30 verrà scoperta la targa di intitolazione della dimora storica all’ambasciatore.

Le iniziative proseguono nel pomeriggio: alle 15,30 momento di raccoglimento e preghiera al cimitero Maggiore e alle 18,30 triangolare di calcio all’oratorio San Giorgio.

Mostra in oratorio San Giorgio

In serata, alle 21, monsignor Mario Delpini, arcivescovo di Milano, celebrerà la Messa in chiesa San Giorgio (via Piave). Inoltre fino al 26 febbraio in oratorio San Giorgio sarà visitabile la mostra "Giovani protagonisti - il coraggio di affrontare le sfide del nostro tempo". Apertura da lunedì a venerdì dalle 15,30 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18,30.

Il 16 marzo incontro sul Congo

Un’altra iniziativa in memoria dell’ambasciatore è in programma giovedì 16 marzo alle 21 in aula consiliare, organizzata sempre da Comune, parrocchie e associazione "Amici di Luca Attanasio", con la collaborazione di varie associazioni del territorio. Si tratta di un incontro di approfondimento sul tema "Congo, un dono per il mondo" che vedrà come relatori Giusy Baioni, giornalista di Missione oggi, Pierre Kabeza, attivista congolese ed ex professore di biologia, Anna Pozzi, giornalista di Mondo e missione.