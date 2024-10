Limbiate festeggia i nuovi benemeriti e gli Alfieri della città. Premio Ape d'oro a Colorificio Bertani, Stefano Barbizzi, Doda Fatbardha, Bruno Tripoli, Mauro Picozzi (alla memoria)

La cerimonia di consegna

Campioni nella vita, nella solidarietà, nel lavoro e nello sport. La comunità di Limbiate si arricchisce di cinque nuovi cittadini benemeriti: il sindaco Antonio Romeo ha conferito quattro onorificenze Ape d’oro e un premio speciale alla memoria. A due studentesse invece è andato il premio Alfiere della città, riservato ai giovani.

Lo spettacolo teatrale

La serata è stata allietata dallo spettacolo musicale «OH…Mamma mia!» portato in scena dalla Compagnia teatrale San Giorgio. Tra gli ospiti speciali il parroco don Massimo Donghi e il suo predecessore, don Valerio Brambilla.

Lavoro, economia, impresa

Nella categoria «Lavoro, economia, impresa», la benemerenza civica è stata conferita al Colorificio Bertani di via Fratelli Casati, aperto nel 1961.

La storia del Colorificio Bertani è indissolubilmente legata a quella della comunità di Limbiate. Nato nel 1961, il negozio ha saputo evolversi nel tempo, mantenendo inalterata la sua passione per i colori e la sua attenzione alle esigenze dei clienti. Grazie alla professionalità e alla dedizione della famiglia Bertani, il colorificio è diventato un punto di riferimento per tutti coloro che cercano prodotti di qualità e un servizio personalizzato. Un esempio di come tradizione e innovazione possano coesistere per creare un’attività di successo e un punto di riferimento per la comunità.

Sport

Nella categoria «Sport» l’Ape d’oro 2024 non poteva che essere per Stefano Barbizzi, campione mondiale Downhill Skateboarding

A Stefano Barbizzi, campione indiscusso del Downhill Skateboarding, va il più sentito riconoscimento. Con la sua maestria e coraggio, ha portato il nome di Limbiate e dell'Italia sulle vette più alte dello sport internazionale, conquistando il titolo mondiale. La sua determinazione e passione, unite ad un grande talento, lo hanno reso un punto di riferimento per tutti gli appassionati di questa disciplina adrenalinica. Un esempio luminoso di come l'impegno e la dedizione possano trasformare un sogno in realtà. Limbiate è orgogliosa di averlo tra i suoi cittadini più illustri

Sociale e Volontariato

Nella categoria «Sociale e Volontariato» si è distinta Doda Fatbardha

La Città di Limbiate conferisce un riconoscimento speciale alla signora Fatbardha. Con grande altruismo, durante la pandemia, ha donato alla comunità numerose mascherine di stoffa realizzate a mano, dimostrando un impegno civile e una solidarietà che hanno fatto la differenza. Il suo gesto, semplice ma profondo, è stato un faro di speranza e un esempio di generosità per tutta la comunità. Limbiate è orgogliosa di celebrare la signora Fatbardha e di riconoscere il suo prezioso contributo.

Arte e cultura

Nella categoria «Arte e Cultura» il riconoscimento è andato al musicista Bruno Tripoli

Nato e cresciuto a Limbiate, Bruno Tripoli ha intrapreso un percorso artistico straordinario, consacrando la sua vita alla musica e al suo fedele compagno, il violino. Dagli studi al Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” alle collaborazioni con le più importanti orchestre italiane ed estere, il suo talento ha varcato ogni confine, raggiungendo i cuori del pubblico di tutto il mondo. La sua carriera è un esempio luminoso per le giovani generazioni, un invito a coltivare i propri sogni e a credere nelle proprie capacità.

Premio alla memoria

Ape d’oro speciale alla memoria di Mauro Picozzi, professore di educazione fisica e allenatore scomparso nel 2022 a soli 53 anni.

Limbiatese classe 1969, professore di educazione fisica e allenatore, ha trasformato la passione sportiva in una missione. Da sempre si è contraddistinto per un marcata sensibilità per il sociale e per l’idea che lo sport fosse un’attività utile alla comunità. Con il suo carisma, gioia ed energia è diventato un punto di riferimento per molti ragazzi e ragazze di Limbiate e numerose realtà associative del territorio. Ha offerto un contributo inestimabile alla crescita e allo sviluppo della comunità limbiatese, promuovendo valori fondamentali come il rispetto, la collaborazione e il benessere fisico.

Premio Alfiere della città

Infine è stato conferito il premio Alfiere della città ad Alice Cicciari e Grace Cucuzza