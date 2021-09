Limbiate in festa per il suo neo diacono

A Limbiate, oggi, la prima Messa di don Marco Guffanti, 33 anni, ordinato diacono ieri, sabato 25 settembre 2021, in Duomo a Milano, dall’Arcivescovo Mario Delpini, nel corso di una solenne celebrazione eucaristica.

Limbiate in festa per il neo diacono

La Messa si è svolta alle 10.30 nelle chiesa di San Giorgio, che era stracolma di affetto e gioia per il neo diacono che il prossimo giugno diventerà prete. “Oggi non è una festa per don Marco, oggi è la festa dello stupore di Dio, di come Dio opera in maniera meravigliosa nella vita di ognuno di noi” ha detto il seminarista nell'omelia. Quindi l'invito a “custodire le meraviglie che avvengono a ognuno di noi nelle noste giornate: è da questi gesti che passa la meraviglia di Dio”.

Da giornalista a futuro sacerdote

Don Marco è tra i 22 seminaristi diocesani che ieri l'Arcivescovo Delpini nel Duomo di Milano ha esortato a "uscire, andare, essere una comunità di molti di cui i capi hanno la responsabilità facendolo con gioia e non lamentandosi. Siete qui non per promuovere voi stessi: è la Chiesa che conta su di voi". Per don Marco la vocazione è arrivata mentre studiava per diventare giornalista. “Volevo diventare giornalista - ha raccontato il neo diacono qualche giorno fa al Giornale di Desio - Mentre studiavo all’Università e lavoravo in Regione Lombardia mi sono reso conto che l’attività che svolgevo in oratorio per me era fondamentale. Così ho maturato la decisione di entrare in seminario. Il desiderio di avvicinarmi al Signore ha prevalso”.

