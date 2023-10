Limbiate premia i suoi cittadini benemeriti. Conferite dal sindaco Antonio Romeo le onorificenze Ape d'Oro e Alfiere della Città

Ape d'Oro e Alfiere della Città

Grazie al loro impegno, passione e determinazione hanno dato lustro alla città di Limbiate. Sabato sera il teatro comunale ha accolto la cerimonia di consegna delle benemerenze civiche Ape d’Oro e Alfiere della Città da parte del sindaco Antonio Romeo e dell’assessore alla Cultura Carlo Schieppati durante lo spettacolo "Blues Brothers & Sister", un musical straordinario portato in scena dalla compagnia teatrale San Giorgio. Insigniti con l'Ape d'Oro due giovani intraprendenti, infaticabili volontari, un medico e uno sportivo

Arte e Cultura

Nella categoria Arte e Cultura il riconoscimento è andato al 23enne Luca Alfieri, campione di atletica, miglior azzurro tra gli Under 20 agli Europei di Cross nel 2017 e nel 2019, oltre che tra gli Under 23 nel 2021. L’anno scorso ha vinto i tricolori Promesse dei 5000 e del Cross.

"L’Ape d’Oro rappresenta un riconoscimento al valore civile e culturale del movimento sportivo, sancito anche dall’articolo 33 della Costituzione" è la motivazione del premio.

Volontariato e sociale

Nel Volontariato e Sociale di si è distinto Franco Pergami: classe 1954, ha lavorato per 38 anni nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco diventando capo reparto nella sede di via Messina a Milano. Ha prestato soccorso durante i terremoti del Friuli del 1976, in Irpinia nel 1980 e a L’Aquila nel 2009. Continua a fare volontariato all’opera San Francesco, la Fondazione Onlus Piero e Lucille Corti in Africa, oltre che nel comitato della Croce Rossa Italiana di Varedo.

"Premiato in quanto "Esempio di “straordinarietà nell’ordinario”, Franco Pergami rappresenta un messaggio universale di solidarietà e di vocazione a prestare aiuto al prossimo"

Lavoro, Economia e Impresa

Lavoro, Economia e Impresa quest’anno sono rappresentanti da Api su Ape di Gianluca e Beatrice Bollini. I due fratelli hanno trasformato la passione per la natura in un vero e proprio mestiere, l’apicoltura, portando la campagna in città a bordo di un’Apecar e aprendo anche un “temporary shop” a Limbiate. Il loro miele ha vinto vari premi e proprio recentemente ha ricevuto "Una Goccia d’Oro" al concorso "Tre Gocce d’Oro – Grandi Mieli d’Italia" con un miele prodotto interamente a Limbiate.

Un riconoscimento "al coraggio e alla determinazione di due “giovani promesse” che hanno investito sul futuro nonostante le difficoltà che un settore come l’apicoltura può presentare".

Premio Speciale

Premio speciale al dottor Marco Antonio Zappa, professore a contratto e Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale presso l’Asst Fatebenefratelli-Sacco di Milano, è specializzato in chirurgia dell’obesità e ha anche uno studio medico a Limbiate:

"Un riconoscimento speciale ad un uomo che ha trasformato la propria professione in una missione al servizio degli altri".

Ape d'Oro alla memoria

Ape d’oro alla memoria a Bruna Barzaghi, storica volontaria della Caritas del Villaggio Giovi. Nel 2020 l’Amministrazione comunale le ha intitolato il primo parco inclusivo di Limbiate, in via Turati.

"Un riconoscimento alla vocazione solidale, alla benevolenza disinteressata, alla volontà di costruire una comunità unita ed accogliente".

Gianluigi Muscillo

Due i giovani insigniti del riconoscimento Alfiere della città, i due campioni di minimoto Gianluigi Muscillo e Noah Gatta.

Musicillo a 10 anni è diventato vicecampione italiano nel Campionato Italiano Velocità Minimoto Junior B. Sulla moto porta il #27 ed è conosciuto da tutti come Janluis:

"Il riconoscimento va all’impegno e alla determinazione, nonostante la giovane età, nel conseguire obiettivi e risultati sempre migliori in questa disciplina sportiva"

Noah Gatta

Gatta ha iniziato ad andare in moto a 6 anni, nel 2018. Nel 2019 è costretto a fermarsi per un’operazione chirurgica e nel 2021 ha potuto finalmente riprendere la preparazione, riuscendo a partecipare al trofeo interregionale Marco Simoncelli e al Campionato Italiano Minimoto nella categoria Junior C:

"Il riconoscimento va all’impegno e alla determinazione, nonostante la giovane età, nel conseguire obiettivi e risultati sempre migliori in questa disciplina sportiva".

Gatta e Alfieri non erano presenti alla cerimonia di sabato sera perchè impegnati in gare fuori regione. Il sindaco li riceverà in ufficio per consegnare personalmente il riconoscimento.