Limbiate si prepara ad accogliere don Massimo Donghi

Don Massimo Donghi, attualmente parroco a Cassina de' Pecchi ha comunicati ai fedeli che a partire dall'1 settembre dovrà salutarli in quanto destinato al trasferimento verso la parrocchia di Limbiate. Al suo posto nella comunità pastorale Maria Madre della Chiesa del comune della Masrtesana arriverà l'attuale parroco di Merate, don Luigi Peraboni.

Come detto è stato lo stesso sacerdote a dare la notizia nel corso delle funzioni che si sono celebrate questo weekend nelle varie chiese di Cassina. Don Massimo Donghi era arrivato in città nel 2015, nominato responsabile della comunità pastorale. Originario di Seveso, è entrato in seminario subito dopo la terza media. Prima di arrivare a Cassina era stato coadiutore a Macherio per 8 anni e responsabile della pastorale giovanile a Besana Brianza per altri 11.