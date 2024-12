L’immobile che ospitava l’«Eurospin» in vendita a poco più di mezzo milione

Abbassate le serrande e rimosse le insegne, l’immobile che per anni ha ospitato il minimarket di «Eurospin» a Carate è in vendita a poco più di mezzo milione di euro.

Lo stabile di proprietà privata, all’interno dell’area delle ex fabbriche Formenti in piazza Risorgimento, è finito sul mercato dopo la decisione della società che gestiva il punto vendita di cessare definitivamente l’attività negli ultimi giorni dello scorso ottobre tra la delusione di tanti clienti del quartiere e non solo.

La vendita del complesso immobiliare, disposto su due livelli di circa 600 metri quadrati per piano, è stata fissata al prezzo di 550 mila euro. Il piano terra, quello dove erano sistemati gli scaffali e i banchi del minimarket, è composto da un ampio open space a destinazione commerciale e viene venduto locato, ovvero con un contratto di affitto in essere.

Il primo piano, invece, a destinazione magazzino è libero.

Il negozio, attivo da più di un quarto di secolo, in passato era stato gestito dalla Cooperativa di consumo, prima di essere poi ceduto alla società «Vielle srl» di Mariano Comense nel mese di marzo del 2019 dopo che, nell’ultimo triennio, aveva accumulato perdite soprattutto a causa dell’incidenza dei costi per il personale e dell’affitto troppo alti per potere essere coperti dai profitti di vendita sempre più ridotti.

Vista la vicinanza con la sede della cooperativa sociale In-Presa, si era pensato a un possibile interesse della scuola di formazione per un proprio ampliamento dell’offerta formativa e delle attività didattiche. In-Presa, in realtà, ha sì acquistato uno stabile ma è quello adiacente all’ex «Eurospin», locali che dovranno essere ristrutturati.