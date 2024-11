Per sempre in edicola accanto a mamma e papà. Dalla scorsa settimana lo storico negozio di rivendita di giornali di via Vittorio Emanuele II a Vimercate ha una nuova insegna, con una dedica speciale.

«Limo» per sempre in edicola accanto a mamma e papà

L’edicola porta infatti ora il nome di Simone Stucchi, per tutti «Limo», il giovane di Vimercate ucciso durante una rissa a Pessano con Bornago, nel settembre del 2021, a soli 22 anni.

Da quel giorno i genitori, Daniela e Massimiliano, insieme alla figlia Andrea, si stanno battendo per aver giustizia e anche e soprattutto per fare in modo che Simone non venga dimenticato. Tante le iniziative già messe in campo, anche insieme agli amici. Tra queste la nascita di un’associazione «Long Live Limo», che si occupa di organizzare eventi di sensibilizzazione. E proprio le tre «L» compaiono ora sull’insegna dell’edicola.

«E’ un modo per tenere sempre Simone con noi in edicola - ha raccontato mamma Daniela - Lui era sempre qui con noi ogni giorno, prima che venisse ucciso. Tanti amici si sono anche tatuati le tre “L” per tenere Simone sempre con loro».