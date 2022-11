Limonta sostiene la Cooperativa In-Presa: donati una borsa di studio e materiale tessile per le attività della sartoria sociale

L'azienda tessile del lecchese, ha deciso di supportare alcuni progetti della cooperativa sociale In-Presa, donando tessuti di varie tipologie per realizzare borse e accessori e una borsa di studio per l’inserimento lavorativo di una ragazza.

Laboratorio di sartoria

Nato otto anni fa, il laboratorio di sartoria offre un’occasione di riscoperta di sé e delle proprie capacità attraverso l’esperienza del lavoro. Grazie al supporto educativo e formativo delle abili sarte, delle educatrici e delle aziende del settore. Nello specifico i tessuti di Limonta sono stati infatti utilizzati, di volta in volta nel corso di quest’anno, per dare forma alla creatività di giovani ragazze e ragazzi. L’obiettivo dei percorsi è quello di insegnare il significato, la dignità del lavoro, e il valore di ognuno attraverso l’opportunità di mettersi in gioco concretamente nella dimensione del “fare”.

Mercatino di Natale

I prodotti artigianali realizzati in sartoria vengono destinati alla vendita al pubblico attraverso mercatini di beneficenza oppure commesse reali da parte di aziende e il prossimo appuntamento da non perdere sarà a Giussano. E ' stato infatti organizzato il tradizionale mercatino di Natale presso la sede di In-Presa di Giussano, in via Alberto da Giussano 29 dal 2 al 4 Dicembre. In vendita ci saranno borse, accessori tessili per la cucina, addobbi in legno, centrotavola natalizi e tanti manufatti realizzati dai ragazzi.

La borsa di studio

Limonta ha scelto poi di supportare l’inserimento lavorativo di una ragazza con una borsa di studio

per un percorso all’interno del laboratorio sartoriale della “Casa dei Mestieri” di Giussano, inaugurata nell’ottobre 2021. In-Presa da oltre vent’anni propone un luogo educativo per giovani in situazione di dispersione scolastica e a rischio di disagio sociale. Attraverso laboratori, corsi formativi ed educativi offre una strada affinché nessuno si perda.